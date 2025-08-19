En cámaras de video quedó registrado el momento en que un adulto mayor atacó con un arma blanca a varias personas que se encontraban en la Terminal de Transportes del Salitre en Bogotá, el pasado domingo 17 de agosto.

Leer más: ‘Si va a seguir acusándome de un delito, más vale que tenga pruebas concretas’: Bruce Mac Master en nuevo enfrentamiento con Petro

En las imágenes se observa como el hombre con un cuchillo en mano atacó de un momento a otro a un hombre, propinándole varias puñaladas. La víctima quedó tendida en el suelo debido a las lesiones.

Seguidamente se acercó a otro usuario que se encontraba cerca a la puerta de salida y también le ocasionó varias heridas en el cuerpo sin ningún motivo aparente.

#PELIGRO 🚨 Hombre de la 3ra edad apuñ-ló sin razón alguna a dos personas ciudadanos en la Terminal del Salitre (Bogotá). Las víctimas fueron trasladadas al hospital de Kennedy y están fuera de peligro. El agresor fue capturado por la Policía quien aún no ha revelado su identidad pic.twitter.com/tOpqxMz2JV — Colombia Oscura (@ColombiaOscura_) August 18, 2025

El sujeto cometió los ataques ante la mirada atónita de los demás usuarios que circulaban en ese momento por la terminal de trasporte.

Le puede interesar: Coronel retirado del Ejército es señalado como reclutador de mercenarios colombianos para la guerra en Sudán

Tras los ataques, el sujeto continúo caminando por el lugar como esperando atacar a una nueva víctima, pero afortunadamente fue abordado por un uniformado de la Policía Nacional que logró controlar al agresor.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto, de 60 años, alcanzó a autolesionarse, por lo que fue trasladado a un centro asistencial.

Por su parte, las personas heridas fueron trasladadas hasta el centro al hospital de Kennedy, donde reciben atención médica.

No olvide leer: Presidente Petro niega señalar al Eln en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Andrés Santamaría, director de Turismo de Bogotá, lamentó lo sucedido en la terminal de transporte y aseguró que se fortalecerán las acciones de prevención y cuidado en los puntos de ingreso.

“Rechazamos enfáticamente este tipo de actos. La seguridad y el bienestar de quienes visitan Bogotá es nuestra prioridad. Este lamentable episodio nos convoca a fortalecer acciones de prevención, cuidado y acompañamiento en los principales puntos de ingreso a la ciudad”, dijo Santamaría.

Le puede interesar: Petro confirma que está en Colombia la abogada venezolana María Alejandra Díaz, a quien había concedido asilo diplomático

Por su parte, Rafael González, Gerente Terminal de Transporte de Bogotá, aseguró que se promoverán espacios de acompañamiento psicológico.

“Lamentamos profundamente la situación que se presentó durante el puente festivo en nuestra sede Salitre. Como puerta de entrada a la capital, continuamos trabajando articuladamente con las entidades distritales para promover espacios de acompañamiento psicológico que nos permitan brindar entornos más seguros para todos”, sostuvo González.