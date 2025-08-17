Tropas del Ejército y la Policía Nacional incautaron una tonelada de cocaína en el municipio de Potosí, en el departamento de Nariño.

Leer más: Petro confirma la solicitud de extradición de Carlos Ramón González

El material decomisado estaba marcado con etiquetas con los nombres de “Piel Roja” y “Rolex.

#ContundenciaOperacional | Tropas de @Ejercito_Davaa realizaron la incautación de una tonelada de cocaína con marquillas «Piel Roja» y «Rolex»; perteneciente al grupo armado organizado residual 48 Comandos de Frontera en zona rural del municipio de Potosí, #Nariño.



El alcaloide… pic.twitter.com/dotQNNpfQA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 17, 2025

Según el Ejército, el alcaloide pertenecería al grupo armado organizado residual 48 Comandos de Frontera.

Además, fueron hallados 45 galones de cocaína en solución y 150 kilos de insumos para su procesamiento.

No olvide leer: Autoridades de Montería evalúan los riesgos de deslizamientos en El Cerro

La cocaína se halló al interior de un laboratorio adecuado para su procesamiento, que había sido construido en la espesa vegetación.

De acuerdo a información de inteligencia, se pudo establecer que el estupefaciente tendría como destino Centroamérica y el Caribe.