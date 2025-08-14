Juan Carlos Florián Silva, recién posesionado como jefe del Ministerio de Igualdad y Equidad, se refirió en una reciente entrevista a su nuevo cargo como “persona ministra”.

En el pódcast ‘A Pelo’, Florián aseguró que prefiere nombrarse en femenino porque se identifica como “una marica” y no como “gay”.

“Se publica la hoja de vida de una servidora para asumir el cargo de persona ministra para la Igualdad y Equidad de Colombia”, dijo Juan Carlos en el pódcast.

Omar Vásquez, quien conduce el pódcast, le pidió a Florián que explicara por qué se identifica con el pronombre femenino.

“Yo me nombro en femenino porque soy una persona y porque soy una marica. Yo no soy gay. Yo soy una marica y por eso hablo en femenino”, respondió.

También habló de su diagnóstico de VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), afirmando que algunas personas que están en desacuerdo con su designación en el Ministerio de la Igualdad lo utilizan como insulto.

“Yo siempre he hablado abiertamente que vivo con VIH desde hace 20 años, pero una cosa es que yo lo diga y otra es que lo usen en mi contra. Las personas que vivimos con VIH no somos menos aptas o menos capaces para poder asumir un cargo”, sostuvo.

Desde el pasado 3 de abril Juan Carlos Florían venía liderando el Viceministerio de Diversidades, hasta que esta semana tomó posesión del máximo cargo del Ministerio de la Igualdad.

Es politólogo de la Universidad Javeriana, con más de 20 años de experiencia en organizaciones de cooperación internacional.

“A lo largo de su carrera, ha desempeñado roles clave tanto en el sector público como en entidades no gubernamentales, demostrando su compromiso con la promoción de la igualdad y la protección de los derechos humanos”, destacó la Presidencia en un comunicado.