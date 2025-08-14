Portando chaleco antibalas y fuertemente custodiado por miembros del Ejército Nacional y la Policía Nacional, el representante a la Cámara Julio César Triana fue evacuado en helicóptero desde el municipio de Paicol, Huila, tras sufrir un fuerte atentado.

El congresista, del partido Cambio Radical, denunció que fue víctima de un ataque cuando se movilizaba en una camioneta por una carretera del departamento del Huila y que el vehículo recibió disparos de fusil y pistola.

“Nos acaban de atentar, nos acaban de disparar con fusil y pistola, saliendo de la Plata. No hemos recibido apoyo ni de la Policía ni del Ejército. Estamos llegando a una población que se llama Paicol, la ruta está absolutamente sola”, dijo en el video difundido en redes sociales.

En las imágenes se ven al menos tres impactos de bala en los vidrios delanteros y traseros de la camioneta, en la que viajaba Triana con otras cinco personas que también resultaron ilesas.

Tras el hecho criminal, Triana fue custodiado por las autoridades, quienes pocas horas lograron evacuarlo de la zona de conflicto, en la que opera miembros de las disidencias de las Farc, lideradas por alias Iván Mordisco y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Julio César Triana fue llevado hasta la ciudad de Neiva, donde fue recibido por el Gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera.

“Quiero expresar mi gratitud con las autoridades civiles, militares, al gobernador del Huila, el doctor Rodrigo, quien ha estado en comunicación desde el momento en el que ocurrieron estos lamentables hechos. Al Ejército, a la Policía, por traerme a Neiva, y agradecerle especialmente a Dios, que creo que hoy me da una oportunidad de llegar a mi casa a ver mi esposa y mis hijos.”, expresó el representante.

“Lo único que yo esperaría es que ojalá un hecho como el que viví hoy no lo viva ningún huilense y ningún colombiano.”, agregó.

Ya estamos en casa junto a nuestra familia, gracias a Dios y a la Virgen María por protegernos en medio de este difícil momento.



Gracias de corazón por tantas muestras de cariño y preocupación. También a nuestra valiente Fuerza Pública, que nos trajo sanos y salvos.



Por su parte, el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba Mosquera, condenó el ataque perpetrado contra el congresista y aseguró que se adelantará un consejo de seguridad en el municipio de La Plata para analizar toda la situación de perturbación de orden público de la región.

“Estamos aquí en la base aérea de la novena brigada, con el comandante de la novena brigada, con el representante de la Cámara, el doctor Julio César Triana, con representantes de la policía, de la fiscalía, complacidos porque estamos recibiendo aquí al representante eh sano y salvo, después de ese atentado que condenamos con toda la fuerza y con toda la determinación.

“Desde el primer momento estuvimos atentos hablando con el representante, con las autoridades coordinando lo que corresponda. Eh, el propio comandante de la brigada se desplazó un helicóptero para irlo a traer de la estación de policía del municipio de Paicol. Ya está acá. Ahora la fiscalía lo está recibiendo para recibir la información que corresponde para adelantar la investigación.”, añadió.