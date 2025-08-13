BOGOTÁ. A su llegada este miércoles a las exequias y homenaje en el Congreso y la Catedral Primada al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, fallecido el pasado lunes víctima de un atentado armado hace dos meses, el procurador Gregorio Eljach hizo un llamado a desarmar la palabra en el discurso político y a erradicar todo tipo de violencia en la sociedad.

“Debemos desarmar la palabra, debemos desactivar la pugnacidad, superar esa manía de los últimos tiempos de creer que el contradictor es enemigo nuestro, hay que hablar, construir consensos y seguir adelante”, dijo el jefe del Ministerio Público a periodistas en la Plaza de Bolívar.

“Violencia también ha padecido el campesino, la gente desarrapada, los que no tienen calzado, los pobres de Colombia también sufren violencia: esa es más grave o tan grave como esta que repudiamos”, expresó.

Por último, Eljach Pacheco propuso “mirar el panorama en su conjunto para buscar una solución que lleve a Colombia a recuperar su senda histórica, como lo fue de liderazgo en Latinoamérica, incluyendo la violencia del hambre y del abandono, tenemos que ser capaces de erradicarla”.