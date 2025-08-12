El presidente del Congreso y senado del Partido Liberal, Lidio García Turba, advirtió este martes que el país está “regresando 30 años atrás” con la muerte del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay tras sufrir un atentado con arma de fuego el pasado 7 de junio.

“Estamos conmocionados, dolidos, en el Congreso de la República hoy se siente el luto que tenemos, el dolor, de despedir a un colega de la manera en que lo estamos despidiendo: en 19 años que tengo de estar en el Congreso no habíamos vivido nada igual”, dijo el jefe del Legislativo a su llegada a la velación en cámara ardiente del líder político asesinado.

“Solo me queda enviarle un mensaje de condolencias a su familia, de mucha fuerza, y ojalá esta partida de Miguel sirva para que Colombia baje los ánimos, aquí no pueden seguir habiendo mensajes agresivos, tenemos que buscar que la política sea decente”, planteó García Turbay.

Agregó en este sentido el legislador de las toldas rojas: “Esto tiene que empezar desde el mismo presidente de la República y de todo el gabinete, del mismo Congreso de la República y de todas las fuerzas vivas”.

Y, finalmente, cuestionó: “Estamos ad portas de unas elecciones y no quiero imaginarme lo que viene, ¿si ya empezó esto con Miguel, quién vendrá, o con quién será el próximo atentado? Aquí tenemos que sumar esfuerzos para tener un mejor país y que gane el mejor, el que más convoque, el que más capacidad tenga y la persona que decidan los colombianos de una manera tranquila. Nos estamos devolviendo 30 años atrás”.