El pasado lunes 11 de agosto, un camión que prestaba servicios para la cadena de supermercados D1 fue interceptado, saqueado e incinerado en la vía que une Anorí con Medellín.

El hecho ocurrió pasado el mediodía en la vereda Villa Fátima, a unos 12 kilómetros del casco urbano de Anorí.

Según versiones preliminares, cuatro hombres armados detuvieron el furgón de la empresa Transportes Vigía S.A.S., obligaron al conductor a descender y robaron mercancía avaluada en cerca de 35 millones de pesos. Como si no fuera suficiente le prendieron fuego al vehículo.

X @CWMasNoticias Camión del D1 fue incinerado.

Asimismo, el coronel Óscar Rico Guzmán, comandante de la Policía de Antioquia, indicó que el conductor salió ileso. Bomberos voluntarios controlaron el incendio en el lugar.

Por su parte, el alcalde de Anorí, Gustavo Silva, confirmó a Caracol Radio el ataque, advirtiendo que la presencia de varios grupos armados ilegales en la zona dificulta establecer la autoría.

Las autoridades investigan si el hecho obedece a una extorsión o a un robo, recordando que la cadena D1 ha sido blanco de amenazas del ELN, particularmente en Chocó y Risaralda, por su negativa a pagar extorsiones.

El Frente de Guerra Occidental del ELN había advertido que, desde el 2 de agosto de 2025, cualquier vehículo que transportara mercancía para D1 en esas regiones sería “objetivo militar”.