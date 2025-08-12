¡La suerte llegó doble! MiLoto dejó un nuevo millonario en el municipio de Jardín, Antioquia, con las balotas 05, 11, 13, 27 y 32. El afortunado se llevó $330 millones, tras adquirir un tiquete vendido en la modalidad manual por la red comercial aliada GANA.

De igual manera, ColorLoto, de Baloto, cayó por primera vez en el país; el afortunado ganador se llevó el multimillonario premio de $2.780 millones. El ciudadano compró la apuesta en Floridablanca, Santander, a través de Baloto.com.

Según este sistema de juego de azar, en total, el sorteo 0378 de MiLoto entregó más de $414 millones en premios a jugadores en distintas regiones del país e inicia con un acumulado de $120 millones a partir de este martes.

“MiLoto ha entregado más de $28.211 millones en premios y ha destinado $12.993 millones al sistema de salud de los colombianos desde el inicio de la concesión de ONJ”, aseguró la mecánica creada por Baloto.

Cortesía Imagen de referencia/ Balotas de MiLoto.

¿Cómo llegó ColorLoto a Santander?

El primer ganador de ColorLoto participó del sorteo 0104, acertando con las balotas 1 verde, 3 rojo, 5 rojo, 6 rojo, 7 azul y 7 verde, al hacer su apuesta a través de Baloto.com bajo la modalidad automática, llevándose casi 3 mil millones de pesos.

“ColorLoto desde que inició el juego el 15 de agosto de 2024, ha aportado al sistema de salud más de $886 millones”, se lee en el comunicado.

Cabe destacar que a partir de este 12 de agosto, ColorLoto inicia nuevamente con su plan de premios que empieza con $1.000 millones.