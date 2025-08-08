Durante un consejo de seguridad realizado en Valledupar, Cesar, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que las Autodefensas Unidas de la Sierra Nevada fueron oficialmente reconocidas como grupo armado organizado, tras una decisión del Consejo de Seguridad Nacional y por orden del presidente Gustavo Petro.

La medida implica que esta estructura cuenta con una unidad de mando, capacidad logística y operativa para causar daño, lo que permite al Estado actuar con toda la fuerza legítima, incluyendo operaciones aéreas, en el marco del Derecho Internacional Humanitario.

“Todas las órdenes están dadas para emplear a la fuerza pública con la máxima contundencia contra esta amenaza que intenta expandirse desde la Sierra Nevada hacia Norte de Santander y el Catatumbo con un único fin: el narcotráfico”, afirmó el ministro Sánchez.

El jefe de la cartera de Defensa advirtió que el grupo ya ejerce actividades de extorsión en el departamento del Magdalena y que no se permitirá que su influencia avance, especialmente hacia el Catatumbo.

Como parte de la estrategia, el Gobierno incrementará las recompensas por información que permita ubicar a sus cabecillas, así como a líderes del ELN y de las disidencias de las FARC bajo el mando de alias Calarcá.

Asimismo, El plan contempla acciones contra integrantes del Frente 33, que opera en el Catatumbo y del Frente 35.