Desde el parque principal de Leticia, Amazonas, cientos de ciudadanos se dan cita para la conmemoración de los 215 años del Ejército Nacional y los 206 años de la Batalla de Boyacá.

La ceremonia militar estará presidida por el presidente de la República, Gustavo Petro, el ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, quienes estarán acompañados por la cúpula militar y las autoridades civiles.

Por primera vez en la historia, esta tradicional ceremonia se lleva a cabo en un lugar distinto al monumento del Puente de Boyacá.

Siga en vivo la conmemoración: