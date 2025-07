El excanciller Luis Gilberto Murillo revivió el debate generado por las escandalosas frases lanzada por el presidente Gustavo Petro durante su intervención en el más reciente consejo de ministros.

El mandatario lanzó expresiones con un tono racista: “A mí nadie que sea negro me dice que hay que excluir a un actor porno que creó un sindicato de trabajadores en París”, señaló refiriéndose a los cuestionamientos que dentro del Ministerio de Igualdad, según él, se han lanzado en contra de Juan Carlos Florián y Alejandra Umaña (Amaranta Hank), dos personas que estuvieron en el sector del entretenimiento para adultos.

Sobre esto, el exembajador de Colombia en Estados Unidos cuestionó a través de redes sociales al presidente Petro.

“Que no se diga que ‘yo no acepto que un negro me diga tal y tal cosa’, porque es racializar el discurso en Colombia, y menos cuando eso se dice desde el presidente de la República, es inaceptable, porque tenemos que avanzar a una nación incluyente.”, dijo.

Un afrodescendiente SÍ PUEDE SER PRESIDENTE 🇨🇴 pic.twitter.com/7HdMzlr15S — Luis Gilberto Murillo (@LuisGMurillo) July 17, 2025

En el consejo de ministros transmitido el pasado 15 de junio, el presidente dejó en evidencia que su frase fue dirigida contra el ministro de Igualdad Carlos Rosero: “Hablando de igualdad, ministro de la Igualdad, lo que hay es una pelea interna. Usted me está echando los funcionarios que en Bogotá Humana que demostraron, a riesgo, porque tuvieron que exiliarse y prostituirse en París, su lucha. Y a mí nadie que sea negro me va a decir que hay que excluir un actor porno que creo el sindicato de trabajadores sexuales”, aseveró el jefe de Estado.

“Le prometí a Florián que iba a ser viceministro, ustedes lo están echando, a un dirigente que lucha por la igualdad humana en el mundo, perseguido en Colombia”, insistió.

Así mismo dejó ver su inconformidad porque “no dejaron trabajar” a Alejandra Umaña (Amaranta Hank): “Ni la dejaron trabajar porque entonces era webcam. ¿Entonces quién va a arreglar el problema de las webcam sino es alguien que ha sufrido lo que pasa en eso?“, sostuvo.

En la misma intervención cuestionó también a la vicepresidenta Francia Márquez: “La señora vicepresidente me dice que se va y renuncia si yo pongo a (Juan Carlos) Florián y a la señora Amaranta Hank (en el Ministerio) y eso no es igualdad hermano. Y los funcionarios de Francia siguen en el ministerio y siguen sin ejecutar”, afirmó el jefe de Estado mientras se dirigía al ministro Carlos Rosero.