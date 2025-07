Hay conmoción en el municipio de Soacha, en Cundinamarca, por la muerte de Diana Estefany Pérez, una menor de 11 años que se cayó de un bicitaxi en el sector de Quintanares el pasado domingo 13 de julio.

De acuerdo a la información preliminar, el bicitaxi se habría quedado sin frenos. La tía de la niña, Johana Quinchía, relató lo sucedido en entrevista con Caracol Radio.

“Mi sobrina Dayana, la mamá de la niña, nos llama que sufrieron un accidente. Entonces yo le digo que qué pasó, me dice que el bicitaxi se quedó sin frenos”, dijo Johana.

Al parecer la niña salió de la bicicleta porque el conductor no pudo parar ante la falla en los frenos.

“Yo ahí mismo salí para el (Hospital) Cardiovascular con mi hijo mayor, salimos y efectivamente la niña estaba en una silla de ruedas y estaba inconsciente. Trataba de alzar su carita, pero los ojos desviados”, agregó Johana en el medio nacional.

Quinchía incluso denunció negligencia porque al parecer a la niña no le hicieron exámenes: “Me dirigí a admisiones y les manifesté que por favor revisaran la niña para que le hicieran una valoración y me manifestaron que si la niña no tiene tarjeta de identidad o registro civil en el momento no la van a atender porque no se puede hacer el ingreso”.

Relató que ella insistió en que le hicieran un TAC a su sobrina porque tuvo un trauma craneoencefálico, pero no se lo hicieron.

“La niña estaba con desviación de la mirada y tenía un sangrado nasal”, describió Johana en Caracol Radio.

También contó que cuando llegó al hospital la niña estaba en paro, los médicos la atendieron, pero a los 10 minutos volvió a entrar en paro. A la menor la entubaron y luego la trasladaron a UCI.

En la mañana del lunes 14 de julio, Estefany murió en el Hospital Cardiovascular de Soacha.

Se supo que el conductor del bicitaxi no dijo nada sobre que el vehículo estaba sin frenos: “Yo tengo unos vídeos donde el señor viene a toda velocidad. Si él vio que se quedaron frenos, ¿por qué no frenaba con los pies? Como freno antes de que se tirara la niña y darles el aviso a ellas que se han quedado sin frenos”, dijo Johana al respecto.

El conductor fue identificado, pero hasta el momento no existe una denuncia en su contra.