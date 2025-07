María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, concedió la primera entrevista después del atentado a bala que tiene al congresista en grave estado de salud en la Fundación Santa Fe de Bogotá desde el pasado 7 de junio.

Lea: Alias Zarco Aldinever, comandante de la Segunda Marquetalia, el presunto coordinador del atentado contra Miguel Uribe

Instagram maclaudiat El mensaje que publicó la esposa de Miguel Uribe tras el atentado

En el programa ‘Los Informantes’, de ‘Caracol Televisión’, la mujer recordó cómo fue la angustiante noche del 7 de junio tras el ataque a bala contra su esposo, perpetrado por un adolescente de 15 años en medio de un acto político en el parque El Golfito del barrio Modelia, en el occidente de Bogotá.

“Yo logro llegar de Fontibón a la Santa Fe con Miguel. Yo iba en la ambulancia que conseguimos y yo iba sosteniendo la cabeza de Miguel entre mis manos. El neurocirujano le iba teniendo el cuello y ayudándolo a sostener y yo le iba diciendo, ‘Miguel, no te mueras, tenemos que llegar, tienes que ver a tu hijo, lo tienes que volver a abrazar. Vuelve a mí, no te vayas, quédate conmigo’. Y lo logró”, contó Tarazona.

Lea: “El juez consideró que a Miguel Uribe no le dieron la protección adecuada”, abogado del senador tras audiencia contra ‘el Costeño’

Jhony Olivares Rodriguez /Jhony Olivares Rodríguez Visita del senador Miguel Uribe Turbay al periódico el 16 de mayo 2024

Esa misma noche intervinieron quirúgicamente a Miguel Uribe, quien recibió dos impactos de bala en la cabeza y uno en la pierna izquierda. Aunque el procedimiento logró salvarle la vida al senador del Centro Democrático, el diagnóstico era muy preocupante.

“Los 15 minutos más largos de mi vida. Cuando llegamos y operan a Miguel y nos dicen, ‘Miguel sobrevivió a la operación’, pues obviamente un alivio, pero en algún momento yo subí a cuidados intensivos y unos médicos me dijeron ‘Miguel entró en muerte cerebral’. Entonces yo dije ‘¿Qué significa eso?’, y me volteé y miré a otro médico y le dije ‘¿Miguel se va a morir?’ y me dijeron que sí. Le dije ‘¿Qué tantas horas tengo?’, entonces me dijeron ‘es cuestión de horas’”, relató María Claudia.

Lea: Revelan la cantidad de dinero que le pagaron a ‘el Costeño’ por planificar y perpetrar el atentado contra Miguel Uribe

Instagram @maclaudiat Miguel Uribe y su esposa, María Claudia Tarazona.

Entonces les dio la terrible noticia a sus hijas: “Les dije: ‘Miguel no lo logró, Miguel se va a morir. Mándenle un mensaje a Miguel’. Muy importante el poder despedirse. Yo voy a la clínica con los audios de las niñas en mi celular, entro a despedirme de Miguel, me acuesto encima de él y le digo ‘amor lindo, hiciste un trabajo maravilloso, vete tranquilo, yo me hago cargo’”.

Pero la historia dio un giro, calificado por ella como un milagro, y la esperanza volvió a reinar: “Me devolví para la clínica y cuando llegué me dice el doctor Hakim: ‘es otro paciente, otro cerebro y Miguel se está recuperando’”, recordó en ‘Los Informantes’.

Esposa de Miguel Uribe habla sobre adolescente que le disparó al senador

María Claudia Tarazona aseguró que no siente rabia ni rencor contra el adolescente que atacó con arma de fuego a su esposo. El menor fue aprehendido minutos después del atentado, cuando intentaba escapar del parque El Golfito.

“Cuando uno a los 14 años empuña un arma, en vez de estar pateando un balón, consiguiendo su primera novia, aprendiendo matemáticas, luchando con una materia que no le entra bien y tiene más habilidades en matar que en patear un balón, el problema no está en él, el problema está en qué tipo de sociedad somos nosotros y qué tipo de país somos y cómo normalizamos que niños de 14 años sean instrumentos para la guerra”, reflexionó la mujer durante la entrevista.

Lea: Nuevos detalles del atentado contra Miguel Uribe: pagos por Nequi y engaño a menor que disparó

Sobre el sentimiento que le genera pensar en el menor, dijo: “Yo no siento ninguna rabia, ni siento rencor, ni siento nada, siento dolor. Es un niño. No importa qué hizo, ni cómo lo hizo, ni dónde vino ese odio ni eso que él sentía.

Si a uno no le importa su propia vida, pues qué le va a importar la vida a los demás. Y es muy profundo eso. Porque cuando tú miras y a los 14 años no te importa tu propia vida, pues nada tiene sentido”, sostuvo.