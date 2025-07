En un esfuerzo por reducir la congestión vehicular y mejorar la movilidad, las autoridades de tránsito en Colombia han intensificado el control sobre el estacionamiento en zonas prohibidas.

Una señal que muchos conductores suelen ignorar, o simplemente no entienden bien, es la que muestra una letra ‘P’ tachada con una ‘X’ roja.

La ‘P’ con una ‘X’ roja prohíbe tanto estacionar como detenerse, incluso de forma momentánea. Esto significa que no puedes parar tu vehículo bajo ninguna circunstancia en esa área.

P' tachada con una 'X' roja

Es común encontrarla en zonas de alto flujo o sensibilidad como: hospitales, escuelas, intersecciones, autopistas y calles principales de ciudades como Bogotá, Medellín o Cali.

¿Cuánto es la multa por ignorar la señal de tránsito con una ‘P’ y una ‘X’ roja?

Desconocer esta señal puede salirle caro. La multa equivale a cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que en 2025 representa unos $189.800 COP. Además, en algunos casos, podría enfrentar la inmovilización del vehículo.

¿Qué diferencia hay con la señal de la ‘P’ con una línea diagonal?

Aunque son similares, no significan lo mismo. La ‘P’ con una línea diagonal indica que no se puede estacionar, pero sí se permite detenerse brevemente para recoger o dejar pasajeros, siempre que el vehículo no se apague y no obstaculice la vía.

En cambio, la ‘P’ con una ‘X’ roja prohíbe cualquier tipo de detención, así sea por unos segundos.