El ministro del Interior, Armado Benedetti, se sumó a las voces de rechazó sobre el secuestro de 57 soldados en el municipio de El Tambo, zona del Cañón del Micay, en el departamento del Cauca. El funcionario calificó el hecho como “cobarde” y aseguró que las disidencias de las Farc están utilizando la población civil como escudo humano.

“Rechazamos con toda la contundencia del caso el secuestro de los 57 miembros de la fuerza pública del Ejército Nacional. Lo que ha pasado es un acto cobarde, es un secuestro. Lo que tiene que entender la población es que no es que no haya una respuesta del Estado o del Gobierno Nacional o una orden impartida para que no responda la fuerza pública.”, dijo a través de un mensaje compartido en redes sociales.

“Lo que sucede es que cojean a la población civil, la obliga o si no la mata, para que rodee la fuerza pública, la cerque y una vez que la cuando está cercada es que vienen los milicianos. Por eso no puede haber respuesta porque si hubiera respuesta habría una masacre inmediatamente y lo sucedido sería catastrófico para nuestra historia.”, añadió.

Además, Benedetti aseguró que se va a judicializar a todas estas personas que han participado en el secuestro, y aseguró que se activaron los canales diplomáticos e institucionales para conseguir la liberación de los uniformados.

— Armando Benedetti (@AABenedetti) June 23, 2025

En la tarde de este domingo, “en un movimiento que estaban realizando hacia zona urbana del corregimiento El Plateado, un nuevo grupo de militares fue interceptado y rodeado por aproximadamente 200 personas que habrían sido constreñidas por el grupo armado residual Carlos Patiño” de las disidencias.

“Como resultado de ambos hechos, en total, cuatro suboficiales y 53 soldados profesionales permanecen privados de su libertad en contra de su voluntad”, agregó la información.

En un intento para retomar el control de El Plateado, el principal bastión del grupo Carlos Patiño, una facción del Estado Mayor Central (EMC) y la mayor disidencia de las FARC, que se dedica al narcotráfico, el Ejército colombiano puso en marcha, el 12 de octubre de 2024, la ‘Operación Perseo’, en la que se desplegaron más de mil soldados.