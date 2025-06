El presidente Gustavo Petro pidió perdón este jueves en la Casa de Nariño a la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, Antioquia, en el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado de Colombia por la violación de derechos fundamentales, por omisión o aquiescencia.

Esto debido a que el 18 de diciembre de 2024 el Estado colombiano firmó el Acuerdo de Solución Amistosa con la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, en el marco del Caso 12.325 que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH.

“La dramática realidad de la comunidad de San José de Apartadó en estos 30 años nos muestra la porquería del poder, y la mentira a la que estamos sometidos hasta el presidente de Colombia”, dijo el jefe de Estado.

Por ello, manifestó, “a nombre del Estado pido perdón a las víctimas y a las familias de las víctimas de la comunidad de San José de Apartadó”.

Cuestionó acto seguido el mandatario: ¿Más de 300 asesinados durante decadas, 30 años de masacres, y dónde están las investigaciones, y nos dicen que estamos en una democracia, que se puede tener una masacre continua y la justicia no investiga, donde está el poder judicial de Colombia, no es este un hecho de ignominia, no fueron militares los que mataron a muchos de la comunidad, sus armas no eran compradas con dinero público?“.

Aseveró en este sentido que “la democracia no es simplemente la independencia de poderes, la justicia se vende y genera impunidad, los generales se venden y por eso permiten que sus tropas asesinen al pueblo, y los congresistas que hacen las leyes se venden, sus financiadores son los asesinos, porque financiaron el paramilitarismo”.