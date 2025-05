El presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de Colombia (CUT), Fabio Arias, anunció este viernes que han sido convocadas nuevas movilizaciones en el país para el próximo 11 de junio, en respaldo a las reformas sociales y la consulta popular propuestas por el Gobierno de Gustavo Petro.

“Nosotros aspiramos a que el próximo 11 de junio haya una movilización muy fuerte. Hemos llamado a un Paro Nacional con cuatro caravanas muy grandes hacia cuatro capitales muy significativas de la lucha popular y social en Colombia: Cali, Bogotá, Medellín y Barranquilla”, indicó Arias en una rueda de prensa.

El líder sindical le respondió al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien anunció que presentará una denuncia penal en su contra por los bloqueos a Transmilenio en el marco del “paro nacional” que se desarrolló el miércoles 28 y jueves 29 de mayo.

“No nos va a intimidar el señor Galán. No vamos a perder aquí, así a algunos nos dé miedo que nos metan a la cárcel. Eso debe ser muy aburrido, a nadie le gusta. Pero porque nos digan que vamos a correr ese riesgo, no significa que no vamos a volver a hacer nada, ni más faltaba. Vamos a seguir en la lucha”, sostuvo Arias.

Balance del paro nacional

Los dos días de “paro nacional” en el país concluyeron este jueves 29 de mayo con una participación menor a la esperada en las calles y bloqueos esporádicos en el transporte público en las jornadas convocadas para respaldar las reformas del Gobierno.

El paro, impulsado por las principales centrales obreras, el partido oficialista Pacto Histórico y diversas organizaciones sociales, tuvo el miércoles una primera jornada con escasa afluencia en las principales ciudades del país.

En el segundo día, una de las actividades destacadas fue la realización de ‘cabildos abiertos’ en plazas públicas como la Plaza de Bolívar de Bogotá. Estos espacios de diálogo ciudadano, contemplados en la Constitución, no tienen carácter vinculante pero buscan recoger la voz de la ciudadanía frente a temas de interés nacional.

En Bogotá, el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), Fabio Arias, fue el encargado de inaugurar ante decenas de personas el cabildo con un llamado a respaldar la consulta popular impulsada por el Gobierno y a defender las reformas sociales, en especial la laboral, que fue aprobada este martes por la Comisión IV del Senado.