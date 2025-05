La exministra de Justicia Ángela María Buitrago reveló en las últimas horas detalles de cómo fue víctima de presiones por parte de altos funcionarios del Gobierno, en medio de su administración en la cartera.

Buitrago aseguró, en entrevista con Blu Radio, que el ministro del Interior, Armando Benedetti, y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, le solicitaron sacar al director de la Uspec, Ludwing Joel Valero.

Según relató, recibió fuertes presiones por parte de ambos funcionarios del Gobierno para pedirle la renuncia a Valero por ser “uno de los que tumbó la laboral”.

“Angie Rodríguez me llama y me dice: ‘Pídale la renuncia al Uspec’. Yo le digo: ‘No le voy a pedir la renuncia porque es una persona muy competente y es una persona que viene trabajando bien’”, añadió la exministra.

Buitrago contó, además, que tras negarse a la petición de la directora del Dapre, inmediatamente recibió una llamada de Benedetti diciéndole: “¿por qué no has firmado la renuncia del director? Es de Pinto”, refiriéndose al senador Miguel Ángel Pinto, quien votó en contra de la reforma laboral en el Congreso.

En ese sentido, la exjefe de la cartera de Justicia indicó que la salida de Valero no fue por argumentos administrativos o técnicos sino por motivaciones políticas, por lo que ella no siguió la orden y finalmente fue otra dependencia del Gobierno la que despidió al director de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios.

“Ahí es donde efectivamente el 11 de abril a él le piden la renuncia, porque yo le digo, mire, yo no soy el nominador, el nominador es el presidente, yo no puedo aceptar una renuncia que no es nominación mía. Pero además no me parece justo con una persona que se haga de esa manera por cobrarle lo que hizo otra”, explicó Buitrago.

Finalmente, la exfuncionaria señaló que así como este episodio hubo otros similares desde marzo, como por ejemplo la imposición de nombramientos de funcionarios en su cartera. Lo que calificó como una ‘afectación a la autonomía del Ministerio’.

De igual manera contó que un delegado suyo había sido reemplazado sin previo aviso, mientras ella se encontraba en una visita a Washington.