Una joven de 19 años fue víctima de feminicidio en Medellín, dejando huérfano a su hijo de tan solo 3 años. El lamentable suceso ocurrió en la noche del pasado 26 de mayo.

La joven fue identificada como Anlly Tatiana Vélez Giraldo, quien fue hallada con signos de estrangulamiento al interior de su apartamento en el corregimiento San Antonio de Prado.

El feminicidio de Anlly Tatiana tiene conmocionados a los habitantes del sector y por supuesto a sus familiares que piden justicia, ya que el presunto feminicida habría confesado el crimen a través de una conversación por WhatsApp.

Pudo conocerse que el hombre publicó en sus estados un mensaje que decía: “perdóname, Dios, por todos mis pecados”, lo que causó inquietud.

Posteriormente salió a luz pública un chat donde el presunto feminicida, cuya identidad no ha sido establecida, le dice a otro hombre que se va a entregar a la Policía y que no sabe por qué hizo lo que hizo, refiriéndose a Anlly, además habría enviado una foto de la mujer ya muerta.

“Mano, yo no sé. Yo me fui. El niño quedó allá dormido. Yo voy por acá bajando la calle. Mano, yo no sé qué hacer. Voy a llamar a la Policía para que suban allá. No sé qué hice, mano”, dijo el señalado asesino.

“Eso es grave parce. Andru, debe entregarse. ¿Por qué lo hizo, mi hermano?”, le contesta una persona desconocida.

Luego el feminicida le asegura que “sí, manito, eso voy a hacer, pero el bebé quedó allá solo durmiendo en esa casa y Tatiana quedó en el otro cuarto, mano”.

Seguidamente escribe: “Mano, ¿por qué mano, por qué tuvo que pasar esto?”.

Ante la conversación, las autoridades abrieron una investigación para dar con el responsable del crimen y determinar cómo sucedieron los hechos.

De acuerdo al secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, el presunto feminicida es hermano de la expareja de Anlly Tatiana.

“Este sujeto era hermano de la anterior pareja sentimental de la mujer, que fue asesinado. Ahora, este sujeto, excuñado y ahora pareja sentimental, estrangula, presuntamente, por algunos motivos de celos. Ya el tipo lo reconoció, incluso dijo que se entregaría a la justicia”, añadió Villa.

De acuerdo a medios locales, la víctima habría sostenido una fuerte discusión con su agresor, mientras su hijo 3 años dormía en otra habitación, por lo que el menor resultó ileso.