Indignación y rechazo ha generado en redes sociales un video en el que se ve a un hombre agrediendo verbalmente, con insultos racistas, a un agente de tránsito en la ciudad de Cali.

El episodio tuvo lugar en el sector San Fernando, en las afueras de un supermercado, el pasado viernes 16 de mayo, en momentos en que el agente cumplía sus funciones en un operativo de control y prevención de la Secretaría de Movilidad.

“Sos un negro, basura”, “si fueras inteligente no serías guarda, pedazo de basura” y “te maneja un blanco” fueron algunos de los insultos que lanzó el ciudadano contra el agente de tránsito José Félix Angulo Cabeza.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, rechazó el hecho a través de su cuenta de X y anunció que será presentada una denuncia contra el agresor, quien “ya ha sido identificado”.

“Desde esta Administración adelantaremos la denuncia penal y las acciones contravencionales correspondientes contra el responsable del ataque racista a nuestro agente de tránsito mientras cumplía su deber. En Cali rechazamos y actuamos contra el racismo, la intolerancia y los ataques contra la función pública”, publicó Eder.

También informó que en la noche del viernes la Secretaría de Seguridad de Cali cerró el establecimiento donde trabajaba el agresor del agente de tránsito, ubicada en el sector de El Peñón, por no cumplir con la documentación requerida.

“En Cali no hay espacio para el racismo, la ilegalidad, ni para la violencia”, sostuvo.

En el video se alcanza a leer en la camiseta del hombre el nombre de la empresa donde trabaja: Industria Licorera de Caldas. La compañía también se pronunció sobre el hecho, asegurando que el ciudadano “no está vinculado” a esta, sino que “hace parte del grupo de colaboradores de nuestro distribuidor de nuestro distribuidor en el departamento del Valle del Cauca”.

“Su actitud es individual y no corresponde a los lineamientos ni valores que promueve nuestra compañía, tomaremos las medidas disciplinarias que nos corresponden”, dice el comunicado de la empresa.

Condecoran a agente de tránsito

En un acto simbólico realizado este sábado 17 de mayo, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, condecoró al agente de tránsito José Félix Angulo Valencia. El mandatario exaltó su temple y profesionalismo durante el altercado, al tiempo que condenó enérgicamente las expresiones de odio y racismo.

“Le hago entrega de este reconocimiento, de parte, no de la Alcaldía, sino del pueblo caleño, por su profesionalismo, por su temple, por haber resistido semejantes injusticias”, expresó Eder durante el evento, donde reafirmó el respaldo institucional hacia los servidores públicos y el pueblo afrocolombiano. “Este es el Estado, apoyándolo a usted, a los agentes y al pueblo afrocolombiano de nuestra ciudad y de nuestro país”.

El alcalde hizo un llamado a la acción y aseguró que las autoridades no descansarán hasta que se haga justicia. Señaló que ya han sido identificadas 32 personas implicadas en agresiones contra agentes de tránsito y que la Fiscalía fue notificada con carácter urgente. “No más, no hay espacio para el racismo, no hay espacio para el odio, no hay espacio para las divisiones”, enfatizó.

Desde su gabinete, otras voces respaldaron la condena al racismo. La Secretaría de Paz, Johana Caicedo, advirtió que estos actos solo agravan la exclusión y la pobreza, mientras que la Secretaría de Desarrollo Económico destacó la mesura del agente como ejemplo de integridad. Por su parte, el presidente del Concejo, Edison Lucumí, se comprometió a impulsar acciones que prevengan la discriminación y fomenten la unidad.