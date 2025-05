A pesar de que cada vez más se una menos el dinero en efectivo, sigue siendo importante para las actividades cotidianas de la gran mayoría de personas en Colombia. La idea de no utilizar el dinero impreso es evitar que los ciudadanos transiten con grandes cantidades, en relación a pérdida o robo.

Leer también: Hay novedades en cuanto a incapacidades laborales y exámenes médicos ocupacionales en Colombia

No obstante, en el ámbito digital los usuarios también pueden ser víctimas de estafas y robos, por culpa de los ciberdelincuentes. Lo que no muchas personas saben, o no a profundidad, es que hay acciones vinculadas al uso del dinero en efectivo que también están siendo utilizadas por los delincuentes para cometer delitos. Una de ellas es sacar dinero del cajero automático.

Por esto es fundamental estar alertas a estos delincuentes que bajo muchas modalidades estafan y roban a los usuarios mientras están retirando dinero en estos cajeros.

Para evitar este tipo de delitos, una de las recomendaciones es tener en cuenta no ir a retirar el dinero en los cajeros los días en que se podría correr más riesgo.

Los días en que no debería ir al cajero

Entre los días en que no es recomendable retirar dinero del cajero está el fin de mes o los días de pago. Como es un momento en que suele aumentar el flujo de personas, los delincuentes aprovechan parta mezclarse y pasar desapercibidos. También aprovechan para instalar dispositivos fraudulentos en los cajeros.

Importante: Procuraduría y Contraloría crean comisión para vigilar el sector energético

Otros momentos que no se recomiendan son los fines de semana, pues como los bancos están cerrados, si llega a presentar algún inconveniente con su tarjeta o cuenta, es posible que no puedo resolverlo hasta el lunes siguiente. Esto favorece a los delincuentes por el tiempo en que tendrían para hacer compras con sus productos.

De igual forma, no es recomendable ir a estos sitios en periodos de vacaciones o en días festivos. La vigilancia en estos días tiende a disminuir, lo que también aprovechan los delincuentes para instalar dispositivos fraudulentos.