El expresidente Álvaro Uribe, quien está siendo sometido a juicio por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno de testigos en 2018, salió este martes 6 de mayo de la Sala 44 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá, asegurando que detrás del proceso en su contra están la extintas Farc.

El líder del Centro Democrático indicó que exmiembros de esas guerrilla y “aliados políticos” han impulsado el proceso por las diferencias que tuvo mientras estuvo en la Casa de Nariño como mandatario.

“Yo he sido un combatiente en este país contra el bandidaje. Acá hay que investigar una cosa: ¿Hasta qué punto estuvo metida las Farc en esta trama? Yo me sentiría muy mal si no lo digo”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si se debería investigar a las Farc por impulsar su proceso judicial, respondió: “Aquí hay aliados políticos de las Farc”.

Uribe también se refirió la participación de Deyanira Gómez, expareja de Juan Guillermo Monsalve.

“¿De dónde saca la señora ‘qué es lo que el señor Uribe le va a dar a mi esposo? Yo necesito la garantía que le van a dar libertad’. ¿De dónde salió eso? De mi mente nunca, y por lo que me comentó el doctor Cadena, de la mente de él tampoco”, añadió.

Durante el juicio, este martes, el ex jefe de Estado afirmó que nunca conoció al exparamilitar Santiago Gallón. También señaló que la finca La Manada se vendió en 1984, 11 años antes de que el expresidente fuera gobernador de Antioquia.

“En esa escritura se venden 1.900 hectáreas a la sociedad Perspectivas, seis hectáreas a Luis Alberto Villegas y una hectárea a Santiago Uribe quien en 1.990 se la vende a la esposa de Villegas. El porcentaje que compra Luis Alberto Villegas son seis hectáreas de 1.900 hectáreas, por las cuales se vendió la finca a la Sociedad Perspectivas, que nada tenía que ver con los Villegas. ¿Se necesita ser amigo para vender seis hectáreas, de 1.900 que se entregaron a Perspectivas? (El senador Iván) Cepeda confunde. Ni siquiera había un contexto de paramilitarismo cuando se vendió La Manada en 1984”, dijo Uribe Vélez.