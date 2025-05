Ante el creciente número de crímenes perpetrados contra miembros de la fuerza pública en distintas zonas del país por el ‘plan pistola’ del Clan del Golfo, el presidente decidió agendar para este miércoles una “reunión especial” en el que el tema central fue la ofensiva al grupo armado.

En este sentido, señaló que el nuevo plan para contrarrestar las acciones de los grupos armados ilegales se ha venido implementando con el cambio en la administración de los puertos del Caribe, pues, según dijo, allí es donde se concentra la violencia.

“He decidido cambiar toda la administración de los puertos. Espero de la ciudadanía caribeña, y con la debida reserva, información para dar con las cabezas del Clan del Golfo”, expresó.

Y continuó reafirmando su tesis: “La violencia en el Caribe está alrededor de los puertos y la extorsión”.

En ese sentido, le pidió a la Fiscalía General de la Nación “un equipo especial para tratar jurídicamente a quienes dentro del Clan decidan el camino de la paz”, dejando abierta la puerta a beneficios a quienes decidan dejar las armas.

Así mismo aseveró que existe una supuesta alianza entre ‘Chiquito malo’ y el Eln, “del lado venezolano”, y “ya se han incautado 32 toneladas de cocaína del Catatumbo, y detenido varios alcaldes y políticos que ayudaban al narco”, puntualizó.

Hasta el cierre de esta edición, el Gobierno nacional no había emitido ninguna declaración sobre los temas que se trataron en la reunión de emergencia sobre el plan pistola.

Llueven críticas

Diferentes sectores políticos lanzaron duras críticas contra las políticas de seguridad implementadas por el gobierno de Gustavo Petro, una serie de iniciativas que, a juzgar por los hechos recientes, no han logrado contener las acciones violentas de los grupos armados ilegales.

“¡Solidaridad total con nuestras Fuerzas Militares y sus familias! El ‘plan pistola’ no puede seguir avanzando mientras el Gobierno le da la espalda a la seguridad. Los colombianos debemos unirnos y rodear a nuestros soldados y policías. ¡No están solos!”, manifestó Paloma Valencia, del Centro Democrático.

Por su parte, Juan Manuel Galán, director del Nuevo Liberalismo, advirtió que: “El ‘plan pistola’ es terrorismo. Una ofensiva criminal contra la Policía. Cada atentado contra un uniformado es un golpe directo a la seguridad de todos los colombianos. No podemos normalizar que asesinar policías sea parte del paisaje. En lo que va del 2025, más de 23 uniformados han sido asesinados, según el Gobierno, por estructuras del Clan del Golfo”.

“La seguridad no es un tema de izquierda o derecha. Es defender la democracia, la ley y la vida de quienes nos cuidan. Exigimos del Gobierno una postura clara frente al terrorismo. No más ambigüedad. Es momento de actuar con contundencia. El ‘plan pistola’ es terrorismo. Y el terrorismo no se negocia. Se enfrenta. Con la verdad. Con justicia. Con decisión”, agregó.

A su turno, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay aseguró que una de las prioridades del siguiente gobierno debe ser implementar un plan de seguridad mucho más robusto en el país.

“La vida de nuestros soldados y policías es sagrada. En el próximo gobierno presentaremos una ley que declare de lesa humanidad el asesinato de nuestros héroes. No más impunidad. El gobierno Petro es cómplice de esta tragedia. Solidaridad con todas sus familias. Duele en el corazón la muerte de nuestros héroes, pero duele aún más el desinterés del gobierno de Petro”, lamentó el legislador.