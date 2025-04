La detención de cuatro miembros del grupo criminal Tren de Aragua el pasado 11 de abril en Bogotá generó, después de más de 10 días, fuertes declaraciones por parte de representantes del Gobierno venezolano en contra de la Policía de Colombia.

Las palabras las dijo Diosdado Cabello, el ministro de Interior venezolano y fueron directamente en contra del brigadier general Carlos Fernando Triana, director de la Policía.

Cabello se refirió a los detenidos, que tres de ellos en su momento fueron identificados por la Policía de Colombia con los alias de ‘Vivi’, ‘José’, ‘Pique’ y ‘Tiburón’. Dio un informe detallado de los cuatro capturados, asegurando que dos de ellos son venezolanos y los otros dos colombianos.

“Cuando un jefe policial dice esto para congraciarse con los gringos, que son los que tienen la historia de esa organización que nada tiene que ver con Venezuela, queda demostrado el nivel de estupidez”, dijo en primera instancia Cabello, durante su programa de televisión ‘Con el mazo dando’.

Agregó: “Nosotros sí estamos organizados señor jefe de la policía colombiana, usted es un mentiroso, yo no sé si lo mandan a mentir o usted le está haciendo el juego ¿a quién? Porque si algún país ha exportado delincuencia ha sido Colombia con sus mercenarios, narcotraficantes, sicarios, entre otros”.

El ministro venezolano aseveró que los dos venezolanos capturados no tienen registrados delitos en Venezuela y que es falso que pertenezcan al Tren de Aragua.

“Yo no sé si ellos cometieron delitos en Colombia y si es así enjuícielos en Colombia, pero no esté hablando paja diciendo que son del Tren de Aragua cuando no son de esa banda criminal”, dijo.

También recordó que desde Venezuela colaboraron con las autoridades colombianas para dar con la dirección exacta de 16 miembros del Tren de Aragua en Colombia y no han sido capturados y se han negado a extraditar a uno de ellos.

Más adelante, en el mismo programa, se volvió a referir a Colombia, asegurando que siempre apoyarán al país vecino a pesar de “lo que ha sufrido Venezuela por los delitos que se cometen en Colombia”.

“Lo hemos demostrado una y mil veces, pero de allá para acá, no siempre recibimos buenas respuestas. Es más, casi siempre recibimos muy malas respuestas”, añadió.

También manifestó: “Cuando ustedes se metan en un rollo los primeros que vamos a salir a defenderlos somos nosotros porque somos hijos de Bolívar, y ustedes, quieran o no, son hijos de Bolívar... Aquí venían a secuestrar a los venezolanos se los llevaban para Colombia. Todo eso se acabó a lo que Freddy Bernal llegó a la gobernación del Táchira”.

Y finalizó: “Si alguien tiene que asegurar la paz y la tranquilidad de su territorio, es Colombia... No hay paz y tranquilidad en Colombia desde que asesinaron a (Jorge) Gaitán... Tienen un rollo allá, vienen y se lanzan contra Venezuela como si nosotros fuésemos enemigos. Bastantes problemas tiene Colombia para que se vea su propio rabo”.