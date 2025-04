Una persona muerta y otras cuatro heridas fue el saldo que dejó un atentado sicarial perpetrado por hombres armados este fin de semana en un establecimiento comercial nocturno ubicado en la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca.

De acuerdo con lo que se conoció, gracias a la información que testigos del hecho dieron a las autoridades, hasta el sitio llamado Rancho y Licores la Virgen, sujetos fuertemente armados llegaron y dispararon indiscriminadamente contra un grupo de personas que se encontraba departiendo en el lugar.

Según se dio a conocer, en un principio las cinco personas que resultaron heridas por los impactos de bala fueron trasladadas con vida hasta el Hospital Santa Sofía de Buenaventura, en donde uno falleció minutos después de ingresar.

De los otros lesionados se supo que uno debió ser sometido a una intervención quirúrgica de emergencia debido a la gravedad de sus heridas y se encuentra bajo observación médica. Los demás se encuentran estables y fuera de peligro.

Tras lo ocurrido, los miembros de la comunidad afectada han manifestado que se encuentran alarmados e inseguros, pese a que personal de la fuerza pública ya se encuentra en la zona del ataque haciendo el respectivo acompañamiento policial y militar.

Ahora bien, cabe mencionar que hace un par de días antes de que se registrara este ataque a bala, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, enfatizó durante una visita a la ciudad que el ‘Plan Choque’ que se había implementado en la región seguiría en marcha, precisamente por el contexto de violencia que se vive en la región.

Teniendo en cuenta lo anterior, fuentes oficiales informaron que los uniformados que han sido desplegados en la zona permanecerán acompañando a población de Buenaventura y, de ser necesario, se incrementará el pie de fuerza.

Por otro lado, respecto a las víctimas del atentado es poco lo que se ha revelado. De hecho, las autoridades aún no han dado a conocer sus identidades. No obstante, trascendió de forma no oficial que la víctima mortal habría sido una mujer.