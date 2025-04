La canciller Laura Sarabia informó este jueves que la colombiana Luz Andrea Jiménez Castiblanco es una de las 221 víctimas fatales que dejó el desplome del techo de la discoteca Jet Set de Santo Domingo, en República Dominicana, en la madrugada del martes 8 de abril.

A través de su cuenta de X (antes Twitter) Sarabia lamentó la noticia, que fue confirmada por las autoridades del país caribeño que ya dieron por culminadas las labores de rescate y continúan con la recuperación de cuerpos.

Orlando Barría/EFE Fotografía de rescatistas trabajando en la discoteca Jet Set, en Santo Domingo (República Dominicana).

“Lamento informar que se confirmó la muerte de nuestra connacional Luz Andrea Jiménez Castiblanco, quien se encontraba en la discoteca Jet Set en Santo Domingo, República Dominicana, en el momento de la tragedia. Esto, según la información que nos entregaron las autoridades dominicanas”, escribió la funcionaria.

Expresó sus condolencias a la familia de la víctima y aseguró que serán puestos a su disposición los mecanismos de los que dispone el Ministerio de Relaciones Exteriores para la repatriación del cuerpo, en el marco de la normativa internacional.

Una mujer que trabajaba para Luz Andrea Jiménez Castiblanco en República Dominicana había denunciado el miércoles su desaparición en medios locales.

Rosita Félix, como se identificó la mujer que aseguró ser empleada doméstica de la colombiana, estaba preocupada porque desde el lunes no había podido comunicarse con ella. Lo último que supo fue que Luz Jiménez estaba en la discoteca Jet Set en la noche del 7 de abril.

“El lunes ella me escribió y hasta ahora no he podido comunicarme con ella. Ella estaba en ese lugar. No se sabe nada de ella”, dijo en una entrevista difundida por medios locales como ‘Cachicha’.

Rosita Feliz, empleada d0méstica de la ciudadana colombiana Luz Andrea Castiblanco, solicitó ayuda en la localización de su jefa, quien continúa d3sap4recida tras 1ncidente enJet Set. pic.twitter.com/no1hsejRky — Carlos Herrera TV (@carlosherrerard) April 9, 2025

Al parecer, Luz Andrea Jiménez Castiblanco era oriunda de Pitalito, Huila, pero estaba radicada en República Dominicana desde hace algunos años.

De acuerdo con los últimos reportes de las autoridades dominicanas, Jiménez es la única víctima de nacionalidad colombiana. El colapso del techo de la discoteca se produjo mientras se desarrollaba una presentación del cantante de merengue Rubby Pérez, quien también murió.

La discoteca, fundada en 1973 y considerada un punto de referencia del entretenimiento nocturno capitalino, contaba con una capacidad total cercana a las 1.700 personas. Testigos aseguran que varias lograron salir antes del derrumbe.