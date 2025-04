Durante la reunión plenaria este miércoles en Tegucigalpa, Honduras, de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, Celac, el presidente Gustavo Petro, quien asumió por Colombia la presidencia ‘pro tempore’ del mecanismo regional, abogó ante la crisis arancelaria lanzada por Estados Unidos por el multilateralismo y la colaboración mutua.

“Está planteada una tensión a escala mundial entre dos formas de resolver problemas: el multilateralismo, como le llaman, y la soledad. Colombia tuvo un escritor muy famoso que escribió el libro más famoso de Colombia y el más universal de todos, va a traducirse ahora en el Japón, que es ‘Cien años de soledad’, que es la historia de los colombianos durante un siglo matándose entre sí. (...) Hemos perdido territorios, sueños, posibilidades, por estar matándonos y aún no termina el problema, y si yo amplío esto ahora a escala mundial diría que hay cierta tendencia a buscar que nos matemos entre todos y que vivamos un siglo de soledad como humanidad”, manifestó el jefe de Estado.

Dijo que los últimos anuncios de Washington “no son más que para preservar un poder que ya no le hace bien a la humanidad, con la multilateralidad nos hemos venido entendiendo mal que bien, la multilateralidad hace referencia a lo común; la soledad es de cada cual, compitan, no se junten, y resulta que esto es irracional y por fuera de la especie humana, que en su historia solo ha podido sobrevivir ayudándose. Según documentales sobrevivimos y estuvimos por encima de los neardentales que llevamos en nuestros genes pero les ganamos por una razón: ellos andaban solitarios y nosotros en manada. (...) La invitación de hoy es a que olvidemos eso, la memoria de un millón de años, que está metida dentro de nuestro disco duro cerebral, y que nos comportemos como los neardeantales, es decir que cada cual vaya por su lado”.

Por ello, planteó Petro, “en esta primera reunión en el mundo de estados después de lanzarse la consigna de destrucción del multilateralismo, es importante para que ese faro empiece a prenderse en la humanidad desde América Latina y el Caribe. El Caribe siempre lo he pensado como un faro. El mar es el espacio de huracanes de las ideas, del arte, de la revolución: (...) Si cada cual sale aquí a su soledad como pueblo, o si nos comportamos como humanidad y nos ayudamos, dos caminos tenemos por delante, independientemente de si derecha o izquierda, o nos vamos solos o nos ayudamos, y yo creo que debemos ayudarnos, que profundicemos la colaboración mutua en América Latina y el Caribe”.

Y concluyó que “hay una agenda para la soledad, que solo tiene dos nombres: migración y bloqueo; la agenda de la ayuda es más compleja pero mucho más interesante. Si es la soledad hay que tratar al migrante como un criminal. Me sorprendió que no pude reunirme una vez fui insultado por decir que los migrantes no son criminales y que no deben llegar encadenados porque si aceptamos eso retrocedemos a la época de Torrijos y a la época en que llegaron los barcos cargados de negros y negras africanas encadenados. La ayuda común es quitarse las cadenas”.