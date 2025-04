En medio del nuevo consejo de ministros de este lunes, el presidente Gustavo Petro arremetió una vez más contra varios de sus exministros por lo que denominó “errores” en su gestión.

“Nuestra desfinanciación no es porque se cayó el recaudo, es mentira. Estamos recaudando más que en cualquier momento de la historia. ¿Cómo se explica que teniendo recaudos más altos no haya tocado recortar los gastos? Esa paradoja no la explica la prensa. Lo que pasó es que la plata se fue para otra cosa que este gobierno no captó”, dijo el mandatario.

Agregó en este sentido que “se hicieron transferencias por funcionarios medios y no hubo informe al gobierno elegido popularmente”.

“Cometí un error mío, político, inmenso, por creer que nos podíamos juntar con fuerzas políticas diferentes y ser generosos y ofrecer parte del gobierno. Metimos al señor (José Antonio) Ocampo, prestigioso economista; al señor Alejandro Gaviria, ellos estaban con Fajardo; y a la señora Cecilia López, que dije como buena liberal debe apoyar la reforma agraria. Las fuerzas que invitamos creyeron que nos estaban haciendo un favor y lo que hicieron fue sabotear el programa de gobierno elegido por el pueblo”, cuestionó.

Retomó Petro aquí al respecto: “No es que no hayamos recaudado, es que en 2023 por un decreto de Hacienda se anticiparon los impuestos de 2024, entonces en el 2023 aparece un recaudo altísimo y en 2024 aparece uno bajísimo, eso estanca la economía y en esa plata se gastaron $36 billones, la mitad del presupuesto de educación, que es el más grande del Presupuesto Nacional, y se fue para pagarle a Ecopetrol el déficit de precio que generó (Iván) Duque”.

Señaló en este punto que “nos pasó algo parecido con el exministro Gaviria, porque no podemos subsidiar con lo público la universidad privada, eso es cómo ordeñar lo que es de todos para fortalecer negocios particulares”.

“Y pasó lo mismo con la reforma agraria, nos sabotearon el artículo para hacer expedito que se pudiera comprar tierras para entregar a los campesinos y la misma ex ministra de Agricultura pidió que no se aprobara ese artículo”, aseveró el jefe de Estado.

Y concluyó en su intervención: “Hoy salió otra tropelía, mientras el DANE sacaba sus datos positivos de crecimientos de puestos de trabajo (...), la junta directiva del Banco de la República, aunque estamos haciendo crecer industria y agricultura, no fue capaz de bajar la tasa de interés, porque la mayor parte de la junta directiva del Banco es uribista, debimos ser mayoría esta vez pero la delegada que yo puse me la sugirió Ocampo”.