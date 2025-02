Durante en el evento de clausura del primer día de la Vitrina Turística de Anato 2025, realizado en Bogotá, el presidente Gustavo Petro, se refirió al turismo que ingresa a La Guajira y al tren del Cerrejón, asegurando que podría usarse con fines civiles.

“Voy a confesar que he pedido una misión y es que el ferrocarril de Bahía Portete, que es concesionado hace mucho tiempo al Cerrejón puede ser usado por tiempos civilmente. Hay una pista aérea en Bahía Portete que le falta muy poco para ser internacional, hay un puerto donde pueden llegar barcos y hay un ferrocarril en línea directa desde la mina de carbón, pero podría extenderse hasta Valledupar, e incluso más abajo hacia Santa Marta”, dijo Petro.

Mencionó el mandatario que existe una punta en República Dominicana y Haití, otra a Aruba, y otra a Bonaire y Curazao, lo que refiere un “triángulo de millones de turistas extranjeros que llegan ahí”, y no a la Alta Guajira.

“Cómo incrustar la Alta Guajira a dicho triángulo…pues necesitamos el apoyo del pueblo Wayúu y este tema es complejo porque si nos sueltan un pedazo de la concesión que ya no exporta tanto carbón –eran 50 millones de toneladas que iban de esos ferrocarriles al mar y ahora son 10 millones-, pues indudablemente hay unos tiempos de infraestructura que está ahí perdida, es un costo incluso para los carboneros”, agregó.

El jefe de Estado añadió que en caso de poder llegar a un acuerdo para la concesión “una parte de ese ferrocarril, pista aérea y ese puerto se usa con fines civiles, no solo turísticos, sino también la población misma de la región, pues la población puede empezar a desarrollar un foco de atracción turística cultural”.

Tasmbién dijo: “La cultura Wayúu encontrándose con pueblos extranjeros, pero sin dejar de lado la cultura. Atrayendo apenas un millón de los que van a Punta Cana o a Bonaire irrigaría una riqueza que podría ayudar a superar uno de los problemas que actualmente tiene la Guajira como agua potable”.

En su discurso, Petro insistió en que hay que dejar las actividades de extracción en el país, precisamente para invertir más en turismo.

“El cambio de modelo tiene que ver con salir de la extracción y pasar a la producción porque la extracción no da empleo, es sacar de debajo de la tierra lo que ya está ahí. La extracción por definición es de recursos no renovables entonces tiende a bajar la producción de un país. La riqueza no es el dinero, la riqueza es el trabajo. Entonces el cambio que proponemos es hacia la producción”, recalcó.

Añadió al respecto: “La economía fósil está siendo reemplazada en el corto plazo por el turismo en términos de divisas, de dólares. En términos de puestos de trabajo, sería mucho más contundente porque carbón y petróleo son poco intensivos en petróleo, es un número que llega a algo más de 150.000 y no logra lo que puede alcanzar la agricultura o el turismo porque son intensivo en trabajo”