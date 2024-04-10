Más detalles se conocen sobre el caso de las niñas víctimas de explotación sexual en Medellín en el que se encuentra involucrado el ciudadano estadounidense Timothy Alan Livingston cuyo hecho se registró en el Hotel Gotham, de El Poblado el pasado 29 de marzo.

En el más reciente avance, salió a luz que las dos menores víctimas se fugaron del centro de protección del Bienestar Familiar (Icbf) en el nororiente de la capital de Antioquia, de acuerdo con información de la institución.

El coordinador zonal del Icbf Regional Antioquia, Jorge Montoya, explicó que luego de acciones por parte del personal de la institución una de las niñas fue hallada, sin embargo, se desconoce el paradero de la otra menor involucrada.

Según el funcionario, el hecho se registró entre el sábado y lunes en el sitio donde se avanza el proceso de restablecimiento de derechos.

La menor de 13 años es quien se encuentra fuera del centro de protección tras su salida sin autorización este lunes, mientras que la niña de 12 años está nuevamente bajo la custodia de las autoridades, según una fuente.

'El mismo sábado la defensora de familia emprendió la búsqueda y pudo retornarla al lugar de protección y allí permanece en tanto el personal profesional actúa para el restablecimiento de sus derechos', explicó el testigo, recoge ‘El Colombiano’.