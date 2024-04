Alcalde de Santa Bárbara de Pinto revela quién ordenó matarlo

Asimismo, el alcalde manifestó que tiene conocimiento sobre el autor intelectual del crimen, que por poco acaba con su vida.

“La comunidad se conmocionó y la gente cogió al sicario que contrataron para que me hiciera el atentado. Él manifestó que era Ricardo Andrades Martínez de Santa Barbara de Pinto, un exalcalde; eso no lo digo yo, eso lo dice el sicario. Eso está en investigación en la Fiscalía. Me decía ayer el sargento de la Policía que eso va por muy buen camino”, contó.

De acuerdo con Garizao Osorio, el sujeto señalado de propiciar el crimen se encontraba en el lugar de los hechos.

“Él estaba en la socialización escribiendo, yo si veía que estaba que escribía por teléfono todo el tiempo, pero como uno no se imagina que una persona va a estar planeando la muerte de uno. Yo estaba desapercibido, estaba dedicado a la socialización y salí desprevenido cuando el sicario se me acerca y me dispara”, agregó.

Vale destacar, que esta información que maneja el mandatario fue suministrada por el sicario que accionó el arma.