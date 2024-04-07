El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que en la madrugada de este domingo 7 de abril fueron detectados tres temblores en dos departamentos de Colombia.

De acuerdo con el reporte de la entidad, el primer evento sísmico se registró a las 12:26 a .m. y tuvo como epicentro el municipio Remedios, ubicado en el nordeste de Antioquia. La magnitud fue de 3.0 y la profundidad fue de 43 kilómetros.

Una hora después, a la 1:26 de la madrugada, hubo otro sismo. Esta vez el epicentro fue la ciudad de Buenaventura, Valle del Cauca, con una magnitud de 3.1 y profundidad de 94 kilómetros. Según detalló el SGC, el temblor se localizó a 50 km de López de Micay (Cauca).

Más tarde, a las 5:45 de la mañana, se presentó un tercer movimiento telúrico en el país, nuevamente en el Valle del Cauca, con epicentro en Buga. La magnitud de este temblor fue de 3.6 y la profundidad, de 110 kilómetros.

En ninguno de los casos se reportaron personas lesionadas ni daños en infraestructura.

¿Qué hacer cuando se presenta un sismo?

Estas son algunas recomendaciones entregadas por la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo de Desastres en el país: