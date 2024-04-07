Durante los últimos cuatro meses, el fenómeno de El Niño ha dejado su huella en Colombia, generando preocupación por la disponibilidad de agua y energía en el país. De hecho, según informes hechos por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Unrgd), 354 municipios han experimentado bajos caudales en sus cuencas y otras emergencias relacionadas con la escasez de agua.

En una conferencia de prensa realizada este sábado, 6 de abril, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhamad, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y la subdirectora de la Unrgd, María Meza Elizalde, informaron sobre la situación actual y las proyecciones futuras.

{"titulo":"Entramos en una fase clave, la recuperación de los embalses: Minminas","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/ministro-de-minas-niega-que-haya-riesgo-de-desabastecimiento-de-energia-tras-alerta-de-xm"}

A pesar de las expectativas de un aumento en las lluvias para el mes de marzo, Muhamad señaló que el promedio de precipitaciones estuvo por debajo de lo normal, lo que dificultará la recuperación de los embalses y los caudales de agua potable y energía.

'El promedio de lluvias estuvo por debajo de lo normal para el mes de marzo. Esto generó unas consecuencias que significan que la recuperación tanto de caudales como de embalses, para agua potable y energía, será más lenta de lo pronosticado', explicó la ministra.

{"titulo":"Nivel de embalses de energía toca mínimos históricos, dice XM","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/esto-es-lo-que-dice-xm-sobre-la-actual-situacion-del-nivel-de-embalses-de-energia-en"}

No obstante, la Muhamad manifestó que se espera un repunte en las lluvias para abril, aunque con un inicio más seco de lo habitual y un aumento significativo hacia finales del mes: 'La primera parte del mes de abril será con menos lluvias de lo normal y la segunda tendrá más de lo normal, sobre todo la última semana de abril. ¿Esto qué significa? Que durante las siguientes semanas la recuperación del sistema hídrico será lenta'.

En un esfuerzo conjunto, se realizó un Puesto de Mando Unificado entre los diferentes sectores para coordinar acciones y hacer un llamado a la población para un uso eficiente del agua. A pesar de la situación, se destacó que no hay un riesgo inminente de desabastecimiento del recurso o del servicio de energía eléctrica en este momento.

{"titulo":"Nivel de embalses de energía sigue bajando y se acerca a su punto más crítico","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/nivel-de-embalses-de-energia-en-colombia-sigue-bajando-y-se-acerca-su-punto-mas-critico"}

En cuanto al pronóstico futuro, se espera una transición hacia el fenómeno de La Niña una vez que El Niño concluya, aunque se anticipa que sea de intensidad leve a moderada. Muhamad aseguró que ciudades como Medellín, Montería y La Guajira tienen embalses 'en niveles que pueden mantener el servicio'.

Adicionalmente, la jefa de Cartera aclaró que aunque el alcalde Galán ha generado una alerta de precaución en la ciudad de Bogotá, que el gobierno ha respaldado, esto 'no implica que la ciudad de Bogotá en su área metropolitana estén en un riesgo de desabastecimiento'.

{"titulo":"Nivel de embalses, por debajo de 27 % por fenómeno de El Niño","enlace":"https://www.elheraldo.co/economia/nivel-de-embalses-por-debajo-de-27-por-fenomeno-de-el-nino-1079983"}

Por su parte, el ministro Camacho aseguró que, a pesar de los mínimos históricos alcanzados en los embalses durante los últimos meses, no hay un riesgo inminente de desabastecimiento de energía. Sin embargo, hizo un llamado a la ciudadanía y a la industria para adoptar medidas de ahorro energético y de agua.

'Hacemos este llamado a la ciudadanía, a la industria y especialmente a grandes consumidores para que durante las siguientes semanas tomemos medidas para garantizar el ahorro de energía y de agua y poder seguir garantizando el abastecimiento y la seguridad energética del país', precisó el funcionario.