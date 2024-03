Protección, un llamado a la acción con la vida silvestre

El biólogo Carlos Hernández Vélez explicó, por su parte, que una de las cosas que pueden hacer las personas para proteger a las especies es conocerlas, pues en un país tan diverso como Colombia es mucho lo que no conocemos, especialmente a nivel de insectos que también tienen su importancia en el ecosistema.

“Lo que no conocemos es muchísimo, no sabemos que en Colombia habita la mayor diversidad de abejas, orquídeas, por ejemplo, y así podríamos hablar de un montón de cosas que no sabemos, entonces para poder generar un criterio, opinar, hay que entender qué ecosistemas hay en Colombia, dónde estoy viviendo, dónde se produce el agua, todo ese tipo de preguntas terminan siendo vitales y es tener conciencia de por qué estamos vivos”, añadió.

De igual forma, WWF Colombia instó a rechazar y denunciar el comercio ilegal y la sobreexplotación de especies, apoyar el fortalecimiento de las regulaciones y velar porque se apliquen adecuadamente.