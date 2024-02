“Sin las abejas orquídeas muchas especies de plantas no lograrían sobrevivir”

Colombia es un país diverso en flora y fauna. Y es en lo segundo que se enfoca esta serie documental porque los insectos hacen parte de la fauna y la diversidad que tiene el país. Es por ello que el biólogo hizo un llamado a conocer la importancia de ellos en la vida.

“Lo que no conocemos es muchísimo, no sabemos que en Colombia habita la mayor diversidad de estas abejas, por ejemplo, y así podríamos hablar de un montón de cosas que no sabemos, entonces para poder como generar un criterio, opinar, entender de qué ecosistemas hay en Colombia, por qué, dónde estoy viviendo, dónde se produce el agua, todo ese tipo de preguntas que terminan siendo vitales, pues hay un montón de cosas que responder, entonces es conciencia de por qué estamos vivos”, añadió.

En ese sentido, sobre esta especie de abejas resaltó que tienen unos comportamientos de polinización muy importante del bosque, no necesariamente de especies que consume el humano, pero sí de especies que consumen y usan otras especies y la misma reproducción del bosque.

“Sin estas abejas muchas especies de plantas no lograrían sobrevivir, esa sería como la función principal”, agregó.

Finalmente dijo: “Si juntamos todos esos nombres de insectos, terminaríamos dándonos cuenta de que están presentes en todos los ecosistemas, y generan que esos ecosistemas sean saludables. Entonces es un pequeño avance, con un organismo súper especial, que son las abejas de las orquídeas, brillantes metálicas”.