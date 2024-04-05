El Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) ha dado un paso crucial en la configuración de las finanzas nacionales al radicar ante el Congreso de la República el anteproyecto para el Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2025. Este acto marca el inicio de un proceso en el que se priorizarán las líneas centrales del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y se considerará la atención a las víctimas del conflicto armado en Colombia.

La presentación del anteproyecto ante el Congreso no es un hecho aislado, sino que se enmarca en un proceso que involucra la participación activa de diversas partes interesadas. Se establecerán mesas sectoriales de trabajo para discutir y definir los aspectos específicos del presupuesto, con la meta de presentar una versión final del proyecto el próximo 20 de julio.

Este enfoque representa una innovación en el proceso de construcción del PGN para 2025, ya que busca otorgar un mayor protagonismo a cada sector de la economía en la asignación de recursos para sus proyectos a corto y mediano plazo.

El anteproyecto se basa en una proyección de crecimiento económico para el país, estimando un aumento del Producto Interno Bruto (PIB) del 1,5% en 2024 y aproximadamente un 3% en 2025. Estas proyecciones se sustentan en una serie de factores, incluyendo menores costos de financiamiento internos y un aumento en la demanda tanto interna como externa.

