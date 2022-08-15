Ante las evidencias y denuncias realizadas por el senador Alex Flórez sobre la actuación de la Policía Nacional, específicamente la del coronel Benjamín Darío Núñez Jaramillo, en los hechos ocurridos el 25 de julio y que cobraron la vida de tres jóvenes residentes en el corregimiento de Chochó, en Sincelejo. Fuentes cercanas al proceso, le confirmaron a EL HERALDO que el uniformado habría salido del país en un vuelo el pasado 4 de agosto desde el aeropuerto Rafael Núñez de la ciudad de Cartagena al país vecino de Panamá.

Cabe señalar que dos de los tres patrulleros que iban con el coronel en el platón de la camioneta indicaron, que Núñez Jaramillo le había disparado a los jóvenes. Esta denuncia la realizaron bajo gravedad de juramento ante la Policía Nacional.

{“titulo”:“Mindefensa: No habrá impunidad en el caso de Chochó“,“enlace”:“https://www.elheraldo.co/sucre/caso-chocho-mindefensa-aseguro-no-habra-impunidad-en-el-caso-de-los-jovenes-930855″}

Asimismo, en la tarde de este lunes, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, prometió que no habrá impunidad en el caso de la muerte de los jóvenes Carlos Alberto Ibáñez Mercado, Jesús David Díaz Monterroza y José Carlos Arévalo Contreras.

'He estado precisamente con el general Sanabria examinando el asunto. Aquí hay una decisión inmodificable. Ya había tomado el gobierno anterior la decisión respecto del coronel que está señalado por estos hechos, pero también de parte nuestra cero impunidad. Y vamos a pedirle a la Fiscalía que actúe prontamente porque creemos que hay que actuar con toda celeridad', señaló Velásquez.

{“titulo”:“Clamor de justicia por crimen de jóvenes de Chochó, Sincelejo”,“enlace”:“https://www.elheraldo.co/sucre/sucre-movilizacion-por-jovenes-asesinados-de-chocho-asesinados-930701″}