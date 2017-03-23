Un indígena fue asesinado en una hacienda en Cauca a escasa distancia de donde estaban miembros del Ejército y la Policía, denunciaron este miércoles fuentes aborígenes regionales.

Javier Oteca, quien pertenecía a la comunidad de Santa Elena, del municipio de Corinto en Cauca, murió en la hacienda Miraflores, según denunció en un comunicado la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (ACIN).

'Este hecho fue perpetrado por personal que labora en los ingenios azucareros, el hecho ocurrió en la hacienda Miraflores a escasos metros donde se encuentra el Ejército y la Policía Nacional', agrega el comunicado.

Por su lado, el diario El País de Cali informó que en confusos hechos fueron retenidos cinco trabajadores del Ingenio del Cauca por un grupo de indígenas tras la muerte de un nativo.

El personero de Corinto, Víctor Salas, dijo al rotativo que 'la confrontación entre los integrantes de la seguridad del ingenio y los indígenas obligó a los trabajadores a trasladarse hasta la sede del cabildo, ubicada en el casco urbano del municipio. Luego se los llevaron hasta la parte alta de la montaña, no se sabe más de ellos, en qué lugar están, cómo están'.

El hecho se habría dado porque los nativos reclaman la propiedad de varios predios de la región.

A la zona viajó una comisión de la Defensoría del Pueblo, de la Gobernación del Cauca, de la Alcaldía de Corinto y de la fuerza pública para encontrar una salida a la situación.