La Fiscalía General de la Nación abrió una investigación contra todo el esquema de seguridad encargado de custodiar, 27 años atrás, al entonces candidato presidencial por la Unión Patriótica (UP), Bernardo Jaramillo Ossa, quien fue asesinado en 1990.

Las pesquisas son en contra de ocho exagentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y cuatro uniformados de la Policía Nacional, además de dos conductores y un grupo de personas que la UP asignó para su seguridad. Así lo notificó el ente acusador a la viuda María del Socorro Barragán.

Dos años atrás, con el propósito de que la investigación continuara, la Fiscalía expuso que el homicidio de Jaramillo Ossa era un crimen de lesa humanidad, al igual que el asesinato de los otros 33 miembros de la UP.

El director de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía, Leonardo Cabana, señaló que la investigación se adelanta porque 'se ha podido determinar que en los homicidios de los miembros de la UP –particularmente, en el caso de Jesús Antequera, Gabriel Jaime Gómez (diputado de Antioquia), Diana Cardona (alcaldesa de Apartadó)– existen muchos elementos comunes relacionados con los esquemas de seguridad, donde se advierte de su probable infiltración, lo que ha llevado a considerar su posible participación directa en los hechos'.

Bernardo Jaramillo Ossa fue un político manizaleño, militante del Partido Comunista. En 1985 entró a hacer parte de la UP y en 1988 se convirtió en senador de la República. En el mismo año, tras la muerte de Jaime Pardo Leal, asumió la presidencia de la UP.

Dos años más tarde –el 22 de marzo de 1990– siendo candidato presidencial por dicho partido, fue asesinado en Bogotá por un joven sicario, identificado como Andrés Arturo Gutiérrez Maya, quien desenfundó una ametralladora Mini Ingram 380 y lo baleó.

El hecho de sangre se registró cuando el político –en compañía de su compañera sentimental y varios escoltas del DAS– iba camino al Terminal Puente Aéreo de la capital del país, desde donde partiría para Santa Marta, ciudad en la que tomaría vacaciones y prepararía su campaña presidencial.