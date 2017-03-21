El Presidente Juan Manuel Santos anunció este martes que el hasta hoy Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República y Secretario General de la Presidencia, Luis Guillermo Vélez Cabrera, fue designado Director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Así mismo, indicó que el actual Director del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), Alfonso Prada, será el nuevo Secretario General de la Presidencia.

'El doctor Luis Guillermo Vélez, quien hasta el día de hoy era el Secretario General de la Presidencia de la República, pasará a ocupar un cargo muy importante y es el de ser el Director de la Agencia para la Defensa Jurídica del Estado', informó el Mandatario.

Añadió que la entidad 'está cumpliendo un papel muy importante. Se encarga de la defensa del Estado en todos los pleitos, sobre todo los pleitos más importantes y ya al día de hoy se ha ahorrado billones de pesos a los colombianos'.

Vélez reemplazará en la dirección de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado a Adriana Guillén.

'Y para ocupar la Secretaria General de la Presidencia, le he pedido al doctor Alfonso Prada, quien hasta el día de hoy será o era el Director del SENA', agregó.

El Jefe del Estado manifestó que Prada ha dirigido el SENA 'desde hace ya un tiempo con un gran éxito. El SENA tiene hoy un millón 300 mil aprendices. Es en cierta forma la joya de la corona en cuanto a la generación de empleo', expresó.

Resaltó además que se ha logrado 'avanzar en la pertinencia de la capacitación para que cada vez más aprendices encuentren empleo al terminar su capacitación en el SENA y las estadísticas muestran como en efecto eso se ha logrado'.

El Jefe del Estado sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia y la Dirección del SENA 'son dos posiciones muy importantes para el Gobierno' y agradeció a ambos funcionarios.

'Al doctor Luis Guillermo Vélez, que estuvo al comienzo del Gobierno como Superintendente de Sociedades, y después como Secretario General de la Presidencia y ahora encargado de la defensa jurídica del Estado'.

Y también 'al doctor Alfonso Prada, que ha estado dedicado a capacitar a los aprendices del SENA con tanto éxito. A los dos agradecerles y desearles muchos éxitos en sus nuevas responsabilidades', puntualizó.

Alfonso Prada, nacido en Bogotá en 1964, es abogado con especialización en Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho y Teoría Jurídica.

Fue Concejal de Bogotá durante tres períodos y ha sido Representante a la Cámara. Dirigió el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en Bogotá y el SENA desde 2014.

Entretanto Luis Guillermo Vélez Cabrera, nacido en Medellín en 1974, es abogado de la Universidad de los Andes, con especialización en políticas públicas en la Universidad de Georgetown, y tiene un MBA del Instituto Panamericano de Dirección de Empresas (Ipade), de México.

Se desempeñó como Viceministro de Defensa, ejerció su profesión como consultor y en 2010 fue designado por el Presidente Santos como Superintendente de Sociedades.