Colombia participará este martes en el ejercicio de simulación del Sistema de Alerta ante Tsunamis, denominado 'Caribe Wave 2017' junto a los países que tienen costas sobre el Caribe.

Con esto se busca 'poner a prueba los protocolos y esquemas de comunicaciones de las entidades responsables en cada país, y mejorar los mecanismos de coordinación internacional, nacional y local en la región'.

La simulación se basará en una situación de alerta de tsunami en el Caribe, la cual requerirá la activación de los protocolos nacionales de respuesta a tsunami, asociado con un terremoto frente a la costas de Costa Rica de 7.9 Mw, a las 9:00 a.m., hora local de Colombia.

Por Colombia participarán en el ejercicio el Sistema Nacional de Detección y Alerta por Tsunami - SNDAT: Servicio Geológico Colombiano, Corporación OSSO, DIMAR, IDEAM y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres – UNGRD-, con el apoyo de la Comisión Colombiana del Océano.

En Colombia los objetivos, según informa el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, son mejorar la eficacia del SNDAT avanzando en la implementación del Protocolo Nacional de Detección y Alerta por Tsunami entre las entidades que conforman el Sistema, 'así como fortalecer al personal de las salas 24/7 de las entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres –SNGRD-, en la aplicación del Protocolo'.

A nivel internacional este ejercicio es coordinado por el Grupo Intergubernamental de Coordinación del Sistema de Alerta contra los Tsunamis y otras Amenazas Costeras en el Caribe y Regiones Adyacentes (ICG/CARIBE-EWS) de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental (COI/UNESCO) y el Centro de Información de Tsunamis del Caribe (CTIC), la Agencia de Manejo de Emergencias y Desastres del Caribe (CDEMA), el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en América Central (CEPREDENAC), la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de los Estados Unidos de América y el Programa nacional estadounidense de atenuación del riesgo de tsunami (NTHMP), el Centro de Alerta de Tsunami (TWC) en Hawaii y el Programa de Alerta de Tsunamis del Caribe (CTWP).

Información de la Unesco asegura que en los últimos cinco siglos en el Caribe se han registrado 75 eventos de este tipo, es decir, cerca del 10% del total mundial de tsunamis oceánicos ocurridos en ese periodo, los cuales han sido generados por temblores de tierra, deslizamientos de terreno o de origen volcánico, lo que ha ocasionado la muerte de 3.500 personas según la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).