La plataforma Instagram, propiedad de Meta, ha iniciado el desarrollo de una función que permitirá a los usuarios abandonar de manera voluntaria las listas de “Mejores amigos” en las que han sido incluidos por terceros.

Esta herramienta, que modifica una dinámica vigente desde noviembre de 2018, busca otorgar mayor autonomía y privacidad a los integrantes de la red social, eliminando el control unilateral que hasta ahora poseía el creador de la lista sobre sus miembros.

El funcionamiento técnico de esta actualización prioriza la discreción para evitar conflictos entre los usuarios. Según la información confirmada por el gigante tecnológico, el sistema no enviará ninguna notificación o aviso al dueño del perfil cuando una persona decida retirarse de su grupo selecto.

Esta medida busca gestionar las interacciones digitales de forma privada, permitiendo que la baja del grupo se realice sin generar alertas directas al autor de la lista.

Meta

Antes de que se concrete la salida de la lista, la aplicación emitirá un mensaje de advertencia al usuario interesado. En este aviso se aclarará que, una vez confirmada la retirada del grupo, se perderá de forma inmediata el acceso a todo el contenido exclusivo compartido bajo esa categoría, lo cual incluye historias, publicaciones fijas y reels.

Aunque el proceso es reversible, el usuario que abandona la lista no podrá reincorporarse por cuenta propia; el propietario del perfil original deberá agregarlo nuevamente de forma manual si desea restablecer el acceso.

El origen de esta noticia se vincula a las filtraciones del desarrollador Alessandro Paluzzi, especialista en identificar herramientas en fase de pruebas, cuya información fue posteriormente ratificada por Meta.

Actualmente, la funcionalidad se encuentra en una etapa temprana de desarrollo. Se prevé que su despliegue se realice de manera progresiva a nivel global, integrándose en las actualizaciones de software programadas para el transcurso del año 2026.