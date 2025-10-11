Durante el fin de semana de receso escolar y con ocasión del Día de la Raza, la Policía de Turismo en coordinación con la Policía de Infancia y Adolescencia intensifica los controles a piscinas, balnearios y fuentes de aguas naturales en los municipios del departamento del Cesar, con el propósito de verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en la ley.

Estas acciones preventivas se desarrollan en lugares turísticos como el corregimiento de La Loma, Bosconia, El Copey, Aguachica, Becerril y Pelaya, donde los uniformados realizaron jornadas pedagógicas, brindaron recomendaciones para el disfrute seguro de turistas y visitantes, y socializaron la Guía de Turismo Responsable.

Al respecto, el coronel William Javier Morales Vargas, comandante del Departamento de Policía Cesar, informó que “estos controles buscan garantizar entornos seguros durante la temporada vacacional, reforzando el compromiso institucional con la protección de niños, niñas y adolescentes”, finalizó el oficial.

