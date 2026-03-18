Espero que la propuesta que hago a continuación pueda ser leída por algún profesor, por el rector de algún colegio o por el mismo Ministro de Educación, para aplicarla a nivel de curso, de colegio o para incluirla en el Pénsum Académico.

Se trata de algo, que he descubierto un poco tarde y sin mucho provecho personal por la edad que me acompaña, Mi Dios, con quien he venido trabajando me aconseja sugerirlo, como la forma de aprender mucho, de diferentes temas, de una manera amena y sin necesidad de profesor.

Mi propuesta es: Fabricar crucigramas, no simplemente hacer los que aparecen en algún periódico. El ir buscando la verdadera definición de las palabras que se pretende introducir en alguno de ellos y su ortografía, pone como primera asignatura , el lenguaje. Pero pensando en otras, veo como en la química, fuera de lograr el verdadero significado de muchos de sus términos, se logra aprender las siglas correspondientes a los elementos que la componen, ya que son muchas las palabras de dos letras, que podemos emplear. Respecto a la historia y la geografía, podemos llegar a encontrarnos con hechos, personajes o lugares que nos invitan a saber mas sobre lo mismo y seguir leyendo sobre el tema. Imposible no pensar en el manejo del instrumento que en este momento nos acompaña, el computador. Manejándolo somos testigos de la Inteligencia Artificial, creación del hombre, en manos de quien, Dios dejó el continuar la creación, el día que El se puso a descansar.

Esta actividad podría ser sugerida en uno de los primeros años de estudio, para ser realizada libremente y calificada solamente en el ultimo. La calificación podría consistir en entregar como recuerdo, a cada bachiller, la colección de los que cada uno de los estudiantes que terminan, considere el mejor de todos los que hizo, durante sus años de estudio.

Carlos A. Hernández García

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