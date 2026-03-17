Los vicepresidentes de Colombia en la historia reciente, -según algunos expertos- no tiene relevancia.

Suman votos, porque son elegidos por cuatro años amparados por los candidatos presidenciales con más visibilidad.

La ley dice: en caso de viajes, enfermedad, renuncia, destitución o muerte; el ‘vice’ reemplazará al Presidente.

En este país no se cumple. Porque el segundo del jefe de Estado, es el ministro del Interior de turno en su ausencia.

Sus funciones son básicas, como eventos internacionales, asesorías y demás cuestiones menores.

Las mujeres repiten en las últimas elecciones una afro, otra indígena.

Lo nuevo en la gran consulta del 8 de marzo, es un ‘vice’ diverso que tendría funciones diferentes.

El voto en blanco sumó 1.600.000. Sí sirve aunque los desinformados lo duden.

HELENA MANRIQUE ROMERO