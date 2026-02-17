Este 12 de febrero la salsa realza a uno de sus más respetados exponentes: el portorriqueño Catalino “Tite” Curet Alonso, nacido en 1926 en el municipio de Guayama en 1926, hace cien años.

Curet fue indiscutible enriquecedor de la verdadera salsa, aparte de que también escribió boleros y baladas. En vida afirmó que llegó a reunir alrededor de unas 2000 composiciones puestas en las voces de los más afamados cultores de estos géneros musicales.

Son muy conocidos sus éxitos como los han sido El periódico de ayer, Anacaona y Brujería. Además, de él es su libro De la vida misma y el programa Tropicalísimo que durante muchos años transmitió a través de la Radio Universidad desde su isla.

Tite Curet en este centenario de su natalicio, seguirá ocupando un lugar preferencial obtenido por su gran contribución a la música tropical de las Antillas desde su Isla del Encanto.

José Portaccio Fontalvo