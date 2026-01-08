Sobre el comentario editorial “el final de Maduro acerca a Venezuela a su renacer democrático” publicado en el periódico “EL HERALDO”, en la la edición del día domingo 4 de enero, en el mundo y más aún por parte de venezolanos y los nacionales colombianos esperamos, como lo expone el medio periodístico de Barranquillla, una transición pacífica y hacia la democracia.

Es que la captura, derrocamiento y detención de Nicolás Maduro representa para la mayoría de los países del mundo el fin de un régimen dictatorial y para otros es la más flagrante intervención de los Estados Unidos en los asuntos internos y destinos de otras naciones.

A Colombia la situación política, social y económica de Venezuela la está afectando mucho; en forma primordial por la migración de venezolanos a muchas ciudades. Según cálculos extraoficiales se estima que a Colombia han emigrado más de 3 millones. Muchos de ellos se dedican a toda clase de actividades delincuenciales; claro que son muchos los venezolanos que han llegado para desempeñarse en ocupaciones diversas y lo han hecho en forma honesta; ellos se han beneficiado y también Colombia. Las ciudades más afectadas por la migración son Bogotá, Medellín, Barranquilla, Maicao, Ocaña, Cúcuta y Bucaramanga; también regiones de la extensa frontera entre las 2 naciones.

Con la decisión del gobierno de los Estados Unidos. que preside Donald Trump, concluyó un sistema dictatorial por parte de Nicolás Maduro quien se encontraba “embrujado” por el poder económico de Venezuela que tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo; al derrocado se le acusa por el saqueo económico y la presunta cooperación con el tráfico de cocaina a los Estados Unidos y naciones de Europa.

Todo apunta a que el Presidente Trump frenó la situación de un gobierno dictatorial en Venezuela y que comandaba el heredero de Hugo Chavez, el anterior mandatario en el país vecino de Colombia.

Jorge Enrique Giraldo Acevedo

