En esta oportunidad hablaremos del sentimiento y el deseo ferviente de gran parte de los colombianos de pretender ser y pertenecer holográficamente al contexto social de quienes ostentan su representación política individual o colectiva.- Fuerzas emocionales notoriamente desprovistas de conocimiento real de su verdadera pertinencia socio-económica, sin efecto del grado de instrucción que ostente . - Existencialidad limitada, sin propósito esencial preconcebido, tristemente justificada por un patente letargo desafectivo del interés socio-político, impuesto sistemáticamente por décadas de inequidad y carencia de justicia.- Desigualdad marcada y desproporcionada, en la relación de producción y distribución de bienes y servicios que afecta sustancialmente la probidad personal y social. Entendido el principio de integridad social referido como la capacidad normal de actuar con honestidad, rectitud, integridad y transparencia frente a la búsqueda de un sentido de identidad en el contexto de la vida pública y social, priorizando el interés general sobre el particular y oponiéndose a la corrupción como abuso de la representación democrática . Falta de pertinencia social , desafortunadamente irradiada, en gran medida, en las mentalidades de quienes han estructurado y regentado nuestros poderes públicos. Por qué expresarse en pronombre plural el articulista, cual foro social, si lo hace en persona, pensarán o dirán algunos. A ellos, nuestros interlocutores sociales atentos , hemos de responderque en verdad esta audiencia dialéctica socio-política , escrita con referencia y frente a nuestro sistema de producción colombiano injusto, a estilo de compendio,- la realizamos entre mi yo consiente a manera ilimitada como vector social en pro y defensa de un sistema político de producción justo y verdaderamente democrático , y los defensores de la concebida teoría de la “ Conciencia Colectiva”-, a manera didáctica, con presencia ideológica histórica.

Entre nos concordamossobre la intencionalidad perceptiva de un sentido propósito de instruir modestamente a las personas prejuiciosas que aún tengan la probidad de empatizar, comprender, valorar los pensamientos, sentimientos , necesidades alternativas de las dinámicas sociales y los problemas de la sociedad en general. Alternativas sociales conceptualizada por la Teoría de la “ Conciencia Colectiva”, entre otros, por el sociólogo francés Emile Durkheim ( 1858-1917), garantista de la solidaridad colectiva y de las formas de pensar, actuar y sentir externas al individuo, así como la importancia de la educación para la integración social congruente y conveniente.

Sentir del espíritu de la “ Conciencia Colectiva”, desde mi vértice ideológico, racional, lógico y prudente, retomado sensiblemente por muchos tratadistas como nuestros contemporáneos pensadores españoles, Eduardo García De Enterría y Martínez de Pisón , en propensión por la institucionalización del " Capitalismo Social" como nuevo sistema de producción, justo, en el espacio regional geopolítico, fincado en el libre mercado, observado por acciones efectivas e idóneas del Estado.- Políticas concertadas, implementadas y direccionadas en la búsqueda objetiva de la prevalencia de la equidad socio-política, y, como resultante de la suma de vectores sociales con determinaciones razonables, la concreción de la prosperidad y pazsocial .- Prosperidad y desarrollo socio-económico prevalente en países desarrollados como Suecia, Noruega , Dinamarca, y más, que han logrado , sin detrimento de la producción de capital.- Simpatizar por mejorar la calidad de vida y alcanzar fines sociales y político, es el propósito de la relación de causalidad de la teoría de la “Procura Existencial “ con probidad social, abanderada en el siglo XX por el jurista-tratadista alemán Ernest Forsthoft .

Convocados, subjetivamente, además , - a este soliloquio ideológico socio-político -, ilustres pensadores humanista con criterios objetivos manifiestamente comprobados, a quienes apremiamos conocer sobre la posibilidad de hallar simpatía formalmente frente al desarrollo social, entre las personas prejuiciosas con ideas prejuiciosas y sesgadas de mentes débiles y en general limitadas, frente y respecto a la contingencia de fraternizar con alternativas, a manera de arquetipo, como la probabilidad de establecer institucionalmente en nuestra país un nuevo sistema de producción social : “ Capitalismo Social,” garantista de equidad socio-económica.

Interesados los humanistas citados , con presencia histórica ideológica, imbuidos en la tenacidad de sus voluntades férreas , firmes, persistentes , determinantes y objetivas -, sostienen , ilustrándonos : ” que es un imperativo propositivo social de la humanidad -, sin desconocer la dificultad de conseguir el retorno social real de la mentes prejuiciosas -, trabajar para lograr confraternizar estas mentalidades con los cambios sociales institucionales. Siendo perentorio , prudente y razonable que el Estado promueva la educación inclusiva, comparta la información y debata las políticas económicas equitativas en todos los niveles, con hechos, cifras, argumentos y con acciones persuasivas orientadas a convocar a la sensatez social ” ,- Acotando, “ Más no es del todo exacto o determinante la resistencia social de mentes débiles, sino de las predeterminadas limitadas dentro del marco de su contextualidad de comodidades y privilegios.- Paradigma difícilmente de tornar, afortunadamente susceptible humanamente de modificar.- Acotando, “que en realidad los prejuiciosos no son aspectos temáticos humanos novedosos, es un remotísimo atributo histórico de oposición per se a nuevas ideas , sus beneficios e importancia colectiva , que responden o tienen como relación de causalidad, no solo factores de ignorancia, sino de Poder , poder para, en estado de patología social, mantener beneficios personales y grupales garantizados por el Statu Quo estatal sistemático y abyecto” .

Entre muchos, ciertos emplazados estiman, “ que se trata de un prototipo histórico-social patentizado y concretizado manifiestamente con hechos irrazonables humanamente dolorosos, perpetrados en grado superlativo en la geopolítica medieval, con la determinante influencia de la iglesia, coronada con el establecimiento de la inquisición, caracterizada por el tenebroso fanatismo visceral. Prácticas, más que religiosas, políticas despreciable contrastada con la teoría de la “ Procura Social Existencial”, respecto a su espíritu ideológico , en el entendido de sostener “ que las personas no puede satisfacer por sí mismo sus necesidades básica, requiriendo por ello la intervención y asistencia del Estado para garantizar su bienestar y permitirle llevar una vida digna”.

Para brindarnos una ideas sobre los prejuiciosos sociales siameses de los poseídos por la torpeza manifiesta de la estupidez, consideramos ideológicamente concertados en la presente audiencia, autorizados pensadores humanistas . Erasmo de Roterdam, a manera sumarial, sostienen: “ que las personas que se creen inteligentes, entre más las posee la prejuiciosidad y la estupidez, se sienten sabios prepotentse perfeccionados artificialmente ,y, el ignorante es orgulloso al decir falsedades pero se las cree ciertas.” . Albert Einstein, por experiencia vivencial ideológica , al referirse a la prejuiciosidad y a la estupidez, retórica y metafóricamente, subraya : “ Es más fácil desintegrar un átomo que tornar a la sensatez a un prejuicioso”; “ Dos cosas son infinitas : la estupidez humana y el universo ; y no estoy seguro de lo segundo”.- A su vez, Dietrich Bonhoeffer, indica “ La estupidez, más que el mal, es peligrosa porque paraliza la reflexión moral y crea obediencia ciega “.- En su teoría de la Estupidez “ alerta sobre cómo las personas pseudos inteligentes pueden cometer atrocidades simplemente por no pensar.”.- Para Carlos María Cipolla, autor de la obra “Leyes de la Estupidez Humana”, entre sus clasificaciones , “ destaca como prejuiciosos e insensibles estúpidos a los pseudos inteligentes que causan daño a otros sin beneficio propio.- ” . José Ortega y Gasset, conceptúa “ La estupidez no es un mero defecto intelectual, sino un problema ético y moral: una irresponsabilidad que surge de la negativa a entender y mejorar la propia situación y la del mundo. El estúpido no se esfuerza por comprender, se deja apoderar por ideas ajenas y se convierte en un medio sin sentido, negando su propia dignidad al no asumir la responsabilidad de sus acciones.” Y, entre otros , como Robert Musil :” Aborda la estupidez y los prejuicios en su obra “Sobre la estupidez”, explorando la paradoja de la “estupidez inteligente” que se disfraza de progreso o talento, y cómo esta, así como los prejuicios, pueden llevar a la autodestrucción o a una forma de debilidad que amenaza al individuo y a la sociedad.”.

En suma, en este compendio coloquial socio-económico reflexivo escrito, concordamos vivíficamente en que la dignidad humana como resultante social en todos sus aspectos, constituye para los humanista el más grande tesoro honoríficamente acopiado, defendido fervientemente en búsqueda de la concreción de la justicia social.

Jaime R. Barreto Barreto

Abogado