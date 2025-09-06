La empresa Afinia, filial del Grupo EPM, presentó en días pasados el plan de acción para modernizar la infraestructura eléctrica que abastece al municipio de María La Baja en Bolívar, a través de los trabajos en la línea 596 (Gambote–Maríalabaja).

El plan fue presentado en el Concejo Municipal del municipio y anunció que la meta era culminar las obras el 30 de septiembre, con el propósito de renovar las redes y ofrecer un servicio más confiable a la comunidad.

Actualmente, algunos sectores de la zona de servidumbre de la línea 596, específicamente en el barrio La Pista, han impedido los trabajos que han reducido la velocidad de ejecución del cronograma. No obstante, Afinia avanza en los tramos disponibles y continúa gestionando, junto con las autoridades y la comunidad, las condiciones necesarias para desarrollar plenamente la obra.

La empresa destaca que este proyecto es fundamental para fortalecer la calidad y continuidad del servicio de energía en María La Baja y reitera que con el apoyo de la ciudadanía será posible concretar una solución definitiva a las fallas que históricamente han afectado al municipio.

“Con la colaboración de todos podremos culminar estas obras que traerán beneficios directos a los habitantes de María La Baja, erradicando fallas y garantizando un servicio de energía confiable para el progreso de la comunidad”, señaló Eder Buelvas, jefe de la Territorial de Afinia en Bolívar Norte.