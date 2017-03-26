Las máximas autoridades del deporte en el país, el presidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltazar Medina, y la directora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, estuvieron en la mañana de este viernes inspeccionando el estado actual de los escenarios deportivos en la sede principal de los Juegos Deportivos Nacionales 2019 y estableciendo un cronograma de cumplimiento de cara a darle cuerpo a las justas.

Lo primero, en el mes de octubre deben estar en el despacho de la Directora de Coldeportes los diseños listos de las obras de los coliseos que se van a construir para completar todo el grupo de escenarios que van ser utilizados juntos a los que ya existen, heredados de los Centroamericanos 2006.

Los diseños no podrán ser realizados sin el concepto técnico de las federaciones deportivas.

Precisamente, los actores que organizan las justas se comprometieron en refaccionar los coliseos y recuperar el nivel de calidad original en infraestructura que tuvieron para la cita deportiva de hace 11 años atrás.

El Comité local, encabezado por Cecilia Baena, se comprometió a promover la participación de las máximas figuras deportivas de cada disciplina involucrada en los juegos, buscando revivir el interés nacional por los juegos que decayó para las citas anteriores.

El Departamento de Bolívar le confirmó a Coldeportes tener listo el cronograma de competencias de cada disciplina.

El escenario ya construido que mayor inversión va a recibir de parte del comité local es el estadio de béisbol 11 de Noviembre cuyos trabajos ascenderán a 10 mil millones de pesos buscando dejarlo con todas los estándares de calidad exigidos por la ‘Major League Baseball’.